В Днепре пьяный папаша избил малолетнего сына

В Днепре на улице Доблестной пьяный мужчина жестоко избил своего малолетнего сына. Полиции пришлось задержать дебошира с применением силы.

Об этом сообщает “Днепр оперативный”, ссылаясь на собственные источники.

36-летний днепрянин избил своего 9-летнего сына по голове и телу. Соседка семьи узнала о домашнем насилии и обратилась на горячую линию “102”. Прибыв на вызов, полицейские обнаружили, что хозяин квартиры пьян и ведет себя неадекватно. Мужчина отказывался сотрудничать с правоохранителями, из-за чего на дебошира пришлось надеть наручники. Задержанного доставили в отделение полиции.

По информации от нашего источника в правоохранительных органах, в семье — четверо детей, и все они побитые. Детьми сейчас занимаются соцслужбы. Детали случившегося будут выяснять следователи.