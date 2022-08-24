Майже на ₴1 млрд. у Львові та Києві арештовано готелі, пов’язані з громадянами РФ

За клопотанням прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова судом накладено арешт на 2 приміщення нерухомості – одні з найбільших готелів у Львові та Києві, загальною площею майже 30 тис квадратних метрів та оціночною вартістю майже 1 млрд грн. Ця нерухомість належить підприємству, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ. Також, судом накладено арешт на корпоративні права підприємства, якому належить мережа вказаних готелів, на загальну суму понад 100 млн грн.

Вирішується питання про передачу арештованого майна та корпоративних прав в управління АРМА.

За даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелів, підробило та використало завідомо підроблені офіційні документи, на підставі яких отримали контрольний пакет акцій мережі готелів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства та службового підроблення здійснюється слідчими ГУ НП у Львівській області (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури