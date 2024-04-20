Сколько стоит смертная казнь. Как часто ошибаются суды при вынесении смертных приговоров

Международная практика показывает: возвращение к казням возможно, но невыгодно — ни политически, ни экономически.

В издании «Новая газета Европа» разобралась, почему в 2020-х две страны мира вернулись к казням, как в Китае тайно убивают тысячи людей и правда ли в США каждый восьмой смертный приговор оказывается ошибочным.

Сколько стран до сих пор казнит своих граждан и почему

К 2022 году 112 стран в мире полностью упразднили смертную казнь, в 55 странах она применялась, а еще в 32, включая Россию, было «промежуточное положение»: там казнь не полностью отменена, но находилась под мораторием. Это следует из подсчетов международной правозащитной организации Amnesty International.

— Это значит, что более 70 % стран в настоящее время отменяют смертную казнь по закону или на практике. Каждый год происходят новые шаги на пути к глобальной отмене: в июле 2023 года Гана отменила смертную казнь, Зимбабве также находится на пороге этого, — объясняет «Новой газете Европа» Дэниэл Каллен, проджект-менеджер британского «Центра исследований смертной казни» и ассоциированный член Колледжа Святого Антония Оксфордского университета.

Как правило, смертная казнь применяется за намеренное лишение жизни, хотя в ряде стран (Китай, Иран, Саудовская Аравия и Сингапур) смертные приговоры выносят за преступления, связанные с наркотиками. В Китае и Вьетнаме — за экономические преступления, в Ливии — за отступничество от ислама, в Саудовской Аравии и Иране — за похищение детей, а в Бангладеш, Пакистане, Индии, Иране, Египте и Саудовской Аравии — за изнасилование. Основными видами смертной казни на сегодняшний день считают обезглавливание (Саудовская Аравия), повешение (Иран, Египет, Пакистан, Судан и другие), расстрел (Беларусь, Китай, КНДР, Тайвань, Сомали, Йемен), электрический стул (США) и смертельную инъекцию (США, Китай, Вьетнам, Таиланд). В некоторых исламских странах (Пакистан, Саудовская Аравия, Бруней, Йемен) время от времени применяется побивание камнями, а в США 25 января 2024 года впервые использовали удушением азотом. В диктатурах смертная казнь рассматривается также как инструмент, вселяющий страх в потенциальных противников того или иного режима, говорит Каллен. И в некоторых странах в XXI веке действительно казнят противников режима.

Камера смертников в Хантсвилльском отделении в Хантсвилле, штат Техас. В этой камере в штате Техас казнят заключенных с помощью смертельной инъекции, из архива 2000 года. Фото: Paul Back / EPA

Почему некоторые страны возвращают смертную казнь Примеров возвращения смертной казни почти не существует, хотя есть два запутанных случая: Демократической Республики Конго и Мьянмы, говорит «Новой-Европа» Робин М. Махер, исполнительный директор американского «Центра информации о смертной казни» и лектор Университета Джорджа Вашингтона. — Есть только одна африканская страна, которая официально восстановила смертную казнь спустя 20 лет [после введения моратория на нее]. Это Демократическая Республика Конго, где это произошло в марте [2024 года]. Однако это необычное явление, — рассказывает Махер. Что именно послужило причиной, исследователи сказать затрудняются: в 2018 году в Конго произошла мирная смена власти, при этом страна уже почти 10 лет охвачена гражданской войной; помимо этого, в стране высокие показатели убийств. По данным Amnesty International, последний раз смертную казнь в Конго применяли в 2003 году. Данных о казнях после отмены моратория нет. В Мьянме в июле 2022 года также вернулись к смертным приговорам. Но, в отличие от Конго, казнь там законодательно сохранялась, просто не применялась на практике. Власти Мьянмы привели в исполнение смертные приговоры в отношении четырех политических активистов. Это стало первой казнью в стране с 1988 года, то есть за 34 года.

КАЗНЬ В МЬЯНМЕ

Это бывший член парламента Мьянмы 41-летний Фио Зейя Тоу, которого называют «пионером хип-хопа» в стране, 53-летний писатель и активист Чжо Мин Ю, более известный как Ко Джимми. А также Хла Мио Аунг и Аунг Тура Зау, о которых мало что известно. Все они были обвинены в содействии совершению «террористических актов».

— В дальнейшем смертные приговоры там [в Мьянме] продолжали выноситься (к 2024 году известно о 151 смертном приговоре; приведены ли они в действие, не указывается. — Прим. ред.). Причиной возобновления казней стало то, что они последовали за военным переворотом 2021 года, причем захватившая власть хунта использовала смертную казнь как один из инструментов репрессий против демонстрантов, — рассказывает Дэниэл Каллен.

Однако такие примеры — исключение на фоне общей тенденции, считает Робин Махер: в большинстве стран аргументация в поддержку смертной казни слабеет.

— Многие из причин, по которым люди поддерживали смертную казнь, сейчас уже утратили актуальность. Главная из них заключается в том, что многие люди верят: применение смертной казни сдерживает будущие преступления. Но все имеющиеся исследования показали, что это не так, — поясняет исследовательница.

— Среди наиболее известных аргументов, используемых теми, кто стремится оправдать смертную казнь: возмездие — когда определенные преступления требуют очень сурового наказания; сдерживание — когда применение очень суровых наказаний снижает уровень преступности; и общественная поддержка — когда общественное мнение поддерживает это наказание, — дополняет Дэниэл Каллен.

Китайский наркоторговец Wu Zhangguang с подельниками приговорен к смертной казни, 17 мая 2005 года. Фото: Martin Law / EPA

Сколько людей ежегодно погибает от смертной казни Точные сведения о числе смертных приговоров в мире собрать невозможно, поскольку страны, применяющие казнь, часто засекречивают эту информацию. Однако в 2022 году в мире было вынесено минимум 883 таких приговора, не считая казней в Китае, посчитала Amnesty International, которая собирает подтвержденные открытые данные. Это превышает цифры 2018–2021 годов, когда, по данным Amnesty, в мире, за исключением Китая, выносили не более 700 смертных приговоров в год. По подсчетам правозащитников, чаще всего в 2022 году людей казнят в Китае (точное количество казней неизвестно) и Иране (576 смертных приговоров). Это подтверждают и исследователи:

— В Китае количество казней регулярно исчисляется тысячами в год. В Иране пользующиеся доверием НПО («Центр Абдоррахмана Боруманда» и организация «Права человека в Иране») проводят важную работу по документированию казней, хотя и сталкиваются с многочисленными препятствиями. По их данным, в 2023 году смертных казней там [в Иране] было более 800, более половина из них были применены за преступления, связанные с наркотиками, — говорит Каллен.

В целом за последние 15 лет число смертных приговоров в мире колеблется в диапазоне от 483 подтвержденных казней в год (2020) до 1634 (2015). Однако эти сведения нельзя считать исчерпывающими: — Отсутствие прозрачности в применении смертной казни — широко распространенная проблема, проявляющаяся в различных формах в разных юрисдикциях. В некоторых странах, таких как Китай и Вьетнам, смертная казнь является государственной тайной, что затрудняет оценку всех масштабов применения этого наказания. В других странах отсутствие прозрачности может означать, что семьи и адвокаты заключенных могут быть проинформированы о казни только после ее совершения, — говорит Дэниэл Каллен По словам Каллена, иногда казни засекречивают выборочно: «Например, в Иране некоторые казни проводятся публично, а некоторые — тайно. Беларусь также считает смертную казнь государственной тайной, и это включает отказ возвращать тела казненных заключенных их семьям».

Филиппинские практикующие Фалуньгун Майкл Сантос, Рональд дела Роза и Бинг Фелипе держат плакаты против преследования после пресс-конференции в городе Пасиг в Маниле в четверг, 15 сентября 2005 года. Фото: Rolex Dela Pena / EPA

Как часто ошибаются суды при вынесении смертных приговоров Страны, где используется казнь, не ведут статистики по смертным приговорам, которые оказываются ошибочными. Но известно, что только в США (18 казней за 2022 год), где правозащитники пристально следят за такими приговорами, в течение 50 лет минимум 200 человек казнили несправедливо, указывает Робин Махер. — В Соединенных Штатах ошибки происходят довольно часто. Мы знаем, что в современную эпоху (с 1973 года. — Прим. ред.) каждый восьмой человек, приговоренный к смерти, был осужден несправедливо. Соответственно, речь идет о цифрах довольно высоких и весьма тревожных, — говорит исследовательница. Дэниэл Каллен считает ситуацию в Штатах еще более угрожающей, чем показывает статистика правозащитников: «Истинное число [ошибочных приговоров], скорее всего, гораздо выше. Причем это происходит в условиях более строгой правовой процедуры, чем в большинстве других юрисдикций, где применяется смертная казнь». Обзор применения смертной казни на Тайване подтверждает слова Каллена. Из 62 вынесенных на острове смертных приговоров 10 содержали «серьезные недостатки, связанные с отсутствием уличающих доказательств», в 32 случаях «не был установлен необходимый элемент предумышленности»; а в 28 случаях «были сделаны неподтвержденные заявления о преступных намерениях обвиняемого», говорится в исследовании «Проекта исследований смертной казни» от 2019 года.

Демонстрант из ирано-португальской общины протестует перед зданием парламента после вынесения Ираном смертного приговора и публичной казни двух молодых демонстрантов, Мохсена Шекари и Маджидрезы Рахнавард, за участие в демонстрациях против режима в Лиссабоне, Португалия, 16 декабря 2022 года. Фото: Antonio Pedro Santos / EPA-EFE

В некоторых случаях эти ошибки могли содержаться в одном и том же приговоре. Однако даже если учитывать лишь показатель отсутствия необходимых доказательств, то выходит, что, по данным правозащитников, на Тайване ошибочно казнили каждого шестого человека.

Закрытость процедуры в Китае, Иране, Беларуси не позволяет делать обоснованные заключения о проценте судебных ошибок или политически мотивированных приговоров в этих странах. Но из открытых источников известно, что и там, вероятно, они случаются. В Китае политически мотивированные смертные приговоры чаще всего выносят представителям нового религиозного движения «Фалуньгун». В 2023 году было зафиксировано 209 случаев смерти участников «Фалуньгуна» в заключении, из которых 88 человек умерли ранее, но были обнаружены только в этом году. Из-за закрытости китайской пенитенциарной системы сложно определить, сколько людей из этого списка были казнены, а сколько умерли, например, от пыток, условий заключения и так далее. Кроме того, известны случаи смертных приговоров уйгурам по обвинению в сепаратизме: так, в 2021 году их вынесли двум бывшим чиновникам Синьцзян-Уйгурского автономного округа. В Иране 8 декабря 2022 года был казнен первый участник антиправительственных протестов 2022 года Мохсен Шекари. Аналогичные приговоры там вынесли еще 18 протестующим.

В Беларуси 15 марта 2012 года расстреляли Владислава Ковалёва, обвиняемого в совершении терактов в Витебске и Минске. Однако Ковалёв в ходе слушания его дела в суде отказался от признания вины, заявив, что дал показания под воздействием пыток и психологического давления.

Протестующий против смертной казни держит плакат у здания тюрьмы перед запланированной казнью Келли Гиссенданер путем смертельной инъекции в Джексоне, штат Джорджия, США, 29 сентября 2015 года. Гиссенданер, осужденная за заговор с целью убийства своего мужа, стала первой женщиной, казненной в штате Джорджия за последние 70 лет. Фото: Erik S. Lesser / EPA

Сколько стоит смертная казнь и почему возвращать ее дорого Еще одним аргументом против смертной казни исследователи называют расходы на ее применение, а также содержание заключенных под стражей. — Многие сторонники смертной казни [в США] осознали, что применение смертной казни стоит огромных денег и требует больших государственных ресурсов, — и нашли другие инструменты, другие места для вложения этих средств, — утверждает Робин Махер. Существуют убедительные подтверждения этого аргумента. Так, Калифорнийская комиссия, посвященная справедливой реализации юстиции, опубликовала в 2008 году отчет, в котором расходы на применение смертной казни оценивались в 137 миллионов долларов. Сейчас смертная казнь в Калифорнии де-факто отсутствует. На эту цифру, вероятно, влияет способ казни в США (электрический стул или смертельная инъекция), который отличается от более дешевых в исполнении методов автократий (например, повешение, расстрел или забивание камнями). Однако известно, что даже содержание под стражей приговоренных к смерти дорого обходится бюджету: исследования показывают, что в США медианное содержание таких заключенных обходилось в 1,12 миллиона долларов в год, что выше, чем средние расходы на каждого заключенного в стране. Эти расходы, в частности, включают дополнительные судебные издержки, затраты на организацию комиссии присяжных и исполнение приговора.

Помогает ли применение смертной казни удерживать власть Неизвестно, способствует ли применение смертной казни укреплению автократических и диктаторских режимов. Таких исследований не проводили, подтвердили «Новой газете Европа» эксперты.

При этом, судя по подсчетам Amnesty International, смертная казнь активнее всего применяется в автократиях, причем достаточно устойчивых: в частности, в Китае, Иране и Саудовской Аравии. Однако, как замечает Робин Махер, сколько-нибудь четкую корреляцию между ее наличием и стойкостью этих режимов выявить крайне сложно: — Судя по свидетельствам, если вы посмотрите на те страны мира, где наиболее часто применяется смертная казнь, то окажется, что это страны, которые не являются [настоящими] демократиями. Это места, где нет свободы собраний, свободы слова. Но мы не заметили никакой корреляции между странами, применяющими смертную казнь, и стабильностью общества. Дэниэл Каллен также предполагает, что смертная казнь может быть политически невыгодна автократиям, так как провоцирует противоречащие друг другу краткосрочные и долгосрочные последствия: