Блінкен у Києві: основні меседжі перед важливими самітами

Візит держсекретаря США став додатковим сигналом для Кремля, що спроби зірвати підтримку України не спрацюють

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок прибув з візитом в Україну, щоби – як окреслив він сам – передати потужний меседж глобальної підтримки та запевнити, що Америка налаштована на успіх України на полі бою.

У перший день він зустрівся з керівництвом держави, пообідав у «Veterano Pizza» в Києві, виступив із натхненною промовою у Київській політехніці імені Сікорського, провів зустріч із антикорупціонерами. На середу заплановані нові переговори.

А ще Блінкен зіграв на гітарі разом з місцевою групою в київському музичному барі композицію «Rockin’ in the Free World», що само по собі звучить символічно. Але крім символізму, візит глави американської дипломатії мав і змістовне наповнення.

ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ?

Момент для відвідування України, вочевидь, був невипадковим. По-перше, візит держсекретаря США відбувся невдовзі після кількох місяців складної епопеї з ухваленням закону із допомогою Україні в Конгресі.

Хто би міг уявити, що після повномасштабного вторгнення Росії республіканці, які завжди були «яструбами» стосовно політики Кремля, раптом почнуть підігрувати його інтересам та затягувати з допомогою українцям? Але й демократам у Конгресі, й адміністрації Байдена, і всім, хто вболіває за Україну, вдалося переконати республіканську більшість у Палаті представників, щоби вони повернулися до традиційних підходів Рональда Рейгана. Тож візит Блінкена до Києва тепер, після довгоочікуваного ухвалення цього закону, виглядає як додаткова гарантія з боку Сполучених Штатів, що вони не полишать Україну.

По-друге, попереду – важливі саміти, де війна Росії проти України перебуватиме в центрі уваги. Йдеться про зустріч глав держав Групи семи 13-15 червня в Італії, Глобальний саміт миру в Швейцарії 15-16 червня, а також ювілейний Саміт НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. Передбачається, що участь у них братиме особисто президент США Джо Байден, який обговорюватиме українське питання з іншими лідерами країн. Отже, зустрічі Ентоні Блінкена в Києві з Президентом України, прем’єр-міністром та міністром закордонних справ можна вважати узгодженням позицій перед важливими зустрічами міжнародних лідерів.

По-третє, візит держсекретаря США до України збігся в часі з наступальними діями РФ на Харківському напрямку. Можливо, у Вашингтоні не передбачали конкретно такого розвитку подій на фронті, коли готували візит. Однак присутність глави американської дипломатії в Україні саме в цей момент лише посилила сигнал «за поребрик» щодо підтримки українців та українських сил.

СТАВКА НА ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ

Існує ще один чинник, чому для адміністрації у Вашингтоні могло бути важливим зараз організувати візит держсекретаря США до Києва. Чинний президент Джо Байден веде виборчу кампанію, щоби переобратися на другий термін. Не секрет, що він поставив на перемогу України, що, без сумнівів, грає на нашу користь. Для нас це може означати продовження масштабної підтримки, посилення взаємодії, допомогу Україні в її прагненнях приєднатися до ЄС і НАТО.

Але це також передбачатиме проведення реформ, забезпечення прозорості, боротьбу з корупцією, чого також прагне значна більшість українського суспільства. Про це держсекретар США висловився під час промови в Київській політехніці: «Перемога на полі бою не дасть Україні стати частиною РФ. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію».

Він підкреслив, що будь-яка компанія в США, Європі чи Азії, коли розглядає можливість ведення бізнесу в Україні, шукає передбачуване регуляторне середовище, відкриту й чесну конкуренцію, прозорість. Крім того, важливими є верховенство права та ефективні заходи боротьби з корупцією. Тому всі важелі – в руках українців.

Промова глави Держдепартаменту США в КПІ імені Сікорського стала одним із найбільш змістовних публічних заходів першого дня його візиту, де Ентоні Блінкен описав бачення Вашингтоном нинішньої ситуації та очікуваного майбутнього України.

Насамперед держсекретар США озвучив основний меседж, який він привіз до Києва: ви не самотні, за вами стоїть глобальна коаліція. Таке формулювання, на перший погляд, може здатися пафосним, однак воно має реальне наповнення. Допомога з боку США, Євросоюзу, Британії, Австралії та інших країн, зусилля G7, об’єднана робота пів сотні країн формату «Рамштайн»… Посил полягає в тому, що це все продовжує працювати, й українці можуть розраховувати і далі на широку підтримку.

Блінкен назвав нинішній момент для України «критичним» у протистоянні російській агресії. Він окреслив, що Росії також допомагають Іран, Північна Корея й Китай, і це дозволяє їй продовжувати наступ.

Держсекретар США висловився й на тему мобілізації в Україні, назвавши її «важким, але необхідним рішенням», що забезпечить ЗСУ новими військами для протистояння більшій силі агресора. Крім того, за його словами, мобілізація дасть Україні змогу зміцнити свою оборону, створити більше підрозділів.

лава Держдепартаменту віддав належне бойовому досвіду українського війська, зауваживши, що з Україною Північноатлантичний альянс був би безпечнішим. Він окреслив реальні перспективи членства України в НАТО та наголосив на важливості двосторонніх безпекових угод з 32 країнами, відкривши також завісу такої угоди зі США.

Блінкен також розвіяв міф, що час, мовляв, грає на користь Росії. «Час – на боці України, бо з кожним місяцем наші спільні зусилля наближають Україну до членства в Євросоюзі та НАТО. З кожним місяцем Україна підписує все більше двосторонніх угод про безпеку, нарощує свою оборонно-промислову базу, виробляє більш передову зброю, зміцнює свою економіку, консолідує свою демократію», – наголосив він. Росія ж, навпаки, за його словами, повертається в минуле та зазнає великих втрат на полі бою.

Візит держсекретаря США до Києва насичений іншими важливими подіями й заявами. Зокрема, він підтвердив, що Сполучені Штати усвідомлюють найбільш нагальні потреби України в засобах ППО, а також у швидкій доставці інших озброєнь. На порядку денному також обговорення економічної допомоги та інвестиційної підтримки. У середу, крім того, передбачені додаткові зустрічі.

Але важливо також, що приїзд глави Держдепартаменту США в охоплену війною країну став додатковим сигналом для Кремля. Сигналом про те, що спроби зірвати підтримку України не спрацюють, і що Сполучені Штати допоможуть Україні втілити план перемоги як на полі бою, так і в подальшій розбудові міцної демократії.

Ярослав Довгопол, Вашингтон

Укрінформ