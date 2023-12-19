У Генпрокурора підтвердили контакт з російським військовим і вивчають інформацію від нього

В Офісі генпрокурора досліджують інформацію, отриману від колишнього російського військового Ігоря Салікова, який висловив бажання виступити у Міжнародному кримінальному суді із заявою про воєнні злочини Росії в Україні.

Про це повідомив Юрій Бєлоусов, керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора, в ефірі “Радіо Свобода“:

“Так, я підтверджую той факт, що Офіс генерального прокурора вже понад пів року працює над цією людиною, яка надає нам свідчення про дії Росії, починаючи з 2013 року, з підготовки до відкритого вторгнення, особливості відкритого вторгнення.

Окрім того, дав важливі свідчення, частина з яких уже знайшла своє підтвердження, пов’язані з відкритим вторгненням з 24 лютого 2022 року. Він повідомив про певні воєнні злочини, деякі з них ми розслідуємо, і деякі з них уже знайшли своє підтвердження.

Зараз нам важко казати щодо всієї інформації, яку надає нам ця людина. Це потребує перевірки у рамках розслідування. Але частину цієї інформації ми вже перевірили і вона знайшла своє підтвердження”.

За словами Бєлоусова, з озвучених Саліковим даних вдалося підтвердити вбивство цивільної особи на території Київської області.

“Ми перевірили цю інформацію. Вона підтвердилася”, – додав представник ОГП.

В Офісі генпрокурора не уточнили, як саме розпочалася ця співпраця. Але додали, що вірять, що інформація, надана російським бойовиком, буде цінною і допоможе Міжнародному кримінальному суду встановити обставини воєнних злочинів, які сили РФ скоюють в Україні.

Раніше журналісти проєктів Радіо Свобода “Система” і “Схеми” в межах масштабного дослідження діяльності так званої російської ПВК “Редут” у розслідуванні “Хитрість “Редут” з’ясували, що колишній військовослужбовець РФ Ігор Саліков, який звернувся до Міжнародного кримінального суду із заявою про готовність свідчити про злочини російської армії, є одним зі співзасновників російської організації, що започаткувала цю ПВК.

Передісторія:

Колишній полковник російської розвідки 60-річний Ігор Саліков, який був причетний до агресії РФ проти України, виїхав у Нідерланди й заявив про бажання дати свідчення в Міжнародному кримінальному суді.

Саліков стверджує, що відслужив 25 років спершу в російській армії, потім – у приватній військовій компанії Вагнера, на боці якої воював у Сирії та кількох африканських країнах. Він також був причетний до агресії РФ проти України спершу у 2014 році, а згодом – у 2022-му.

Росіянин написав листа до Міжнародного кримінального суду, де розповідає про свою причетність до анексії Криму та діяльності “ДНР”, зокрема фальсифікації на так званому референдумі.

УП