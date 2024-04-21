8 доказів небезпеки одного з найуспішніших російських проєктів Telegram

Сьогодні телеграм є одним із найпопулярніших застосунків по обидва боки українсько-російського фронту, про що свідчать дані Similarweb по Україні та Росії. Станом на кінець 2023 року він обслуговував 25 мільйонів росіян і 7 мільйонів українців. Більшість наших міністерств, держадміністрацій, новинних сайтів і лідерів думок є його активними користувачами. Те саме можна сказати й про Росію, зазначає видання “ТЕКСТИ“.

Телеграм — один із найуспішніших російських проєктів XXI століття. Хоча представники месенджера і його власник Павло Дуров роблять все, щоб їх перестали асоціювати з Росією, це й досі російський застосунок. У нього російські розробники, він має сервери в Росії, і є численні докази його співпраці з Кремлем.

Телеграм зʼявився у 2013-му й протягом 11 років встиг перетворитися зі звичайного месенджера на потужну соцмережу з анонімними каналами, новинами, ботами й криптовалютою, де можна купити що завгодно від зброї до наркотиків та рабів.

Дуров і компанія змогли переконати багатьох українців у незалежності від Росії, але ця незалежність існує лише в заявах, тоді як на практиці телеграм — потужна інформаційна й розвідувальна зброя Кремля. Розповідаємо, що відомо про цю платформу.

700 мільйонів

Після повномасштабного вторгнення українці стали у вісім разів більше часу проводити в телеграмі. Пік популярності припав на 28 лютого — 6 березня 2022 року, коли ми щодня проводили в телеграмі годину. Волонтери й держава навчилися використовувати цю платформу для координації роботи. Завдяки анонімним ботам біженці в перші місяці великої війни могли знаходити місця для ночівлі й дізнаватися про умови перебування за кордоном. Нині телеграм сповіщає про повітряну тривогу там, де не чути сирен. У ньому працюють боти для збору інформації як про російські, так і про українські техніку та війська.

У червні 2022-го телеграм мав 700 мільйонів користувачів і контролював 4% ринку месенджерів, ставши найпопулярнішим застосунком для спілкування в Білорусі, Казахстані, Молдові, Азербайджані, Киргизстані, Йорданії та Камбоджі. У 2023-му він посів четверте місце за популярністю серед застосунків для спілкування на планеті. Це якщо не зважати на китайські WeChat та QQ, відомі лише в КНР. На першому місці за чисельністю аудиторії Індія, де живе 70 мільйонів його користувачів.

Телеграм також став основним джерелом новин і місцем для спілкування в Ірані. 2016 року 20 із 83 мільйонів (20%) іранців були його користувачами. Але Міжнародний комітет із захисту журналістів порекомендував іранським журналістам не користуватися телеграмом через проблеми з безпекою.

Через майже цілковиту відсутність цензури в телеграмі можна знайти буквально все. Окрім новинної стрічки він також працює як величезний маркетплейс. Це чимось схоже на напіванонімний даркнет, зайти в який можна в один клік.

Вистава

У грудні 2013-го в російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що ФСБ вимагала від соцмережі “ВКонтакте” надати дані про учасників груп, пов’язаних із Євромайданом (зокрема, “Ми патріоти України”, “Фьодорич — гарант Конституції”, “Український наступ”, “Козацький цитатник” та багатьох інших). Дуров заявив, що відмовився це робити.

Далі Дуров писав: “Захист особистих даних людей того вартий і коштує значно більше. З грудня 2013 року я не маю власності, але в мене лишилося дещо важливіше — чисте сумління та ідеали, які я готовий захищати”.

Після продажу частки Дурова у “ВКонтакте” та звільнення з посади директора він повідомив, що емігрував із Росії. Хоча, за інформацією його колишнього колеги Антона Розенберга, восени 2014 року Дуров без зайвого шуму й піару повертався жити до рідного Санкт-Петербурга.

З 2014 року основним проєктом братів Дурових є телеграм. Вони створили його, коли працювали у “ВКонтакте”. І деякий час (принаймні до вересня 2017-го) розробники як телеграму, так і ВК, до якого з 2014-го Дуров уже начебто не мав стосунку, працювали разом у будинку Зінґера на Невському проспекті в Петербурзі.

Далі ми розглянемо факти, які свідчать про те, що телеграм і зараз тісно пов’язаний із Росією.

1. Російське фінансування

Телеграм ніколи не був прибутковим. За приблизними оцінками, станом на кінець цього року загальні борги компанії мали перетнути позначку 530 млн доларів. Перші вісім років телеграм офіційно нічого не заробляв, а 2021-го на каналах стали зʼявлятися рекламні публікації.

Щоб розміщувати рекламу на каналах, замовник мав покласти на рахунок щонайменше 2 млн євро. Перші оголошення рекламували криптовалюту, іпотеки, жовті новини та сумнівні курси.

З червня 2022 року працює преміум-підписка для користувачів, яка коштує 5 доларів на місяць. Дуров каже, що до 2021-го розробку й сервери він оплачував із власних коштів. Російський “Форбс” оцінив тодішню частку Дурова у “ВКонтакте” в 400 млн доларів.

Але фінансова історія телеграму має й цікавіші сторінки: у 2018 та 2021 роках Дуров залучив 2,5 млрд доларів на запуск криптовалюти і покриття боргів компанії. Після невдалої спроби отримати дозвіл на фінансові операції від Комісії з цінних паперів та бірж США Дурову довелося повернути ці гроші з відсотками.

У 2018 році в документах для Комісії Дуров звітував, що отримав 850 млн доларів від 81 інвестора. Імен інвесторів він не називав, але частина з них самі заявили про свої інвестиції. Серед перших офіційних інвесторів телеграму були:

російський мільярдер Роман Абрамович (вклав 17 млн доларів);

засновник російської платіжної системи Qiwi Сергій Солонін (10 млн доларів);

колишній власник компанії “Вімм-білль-данн” російський олігарх Давид Якобашвілі, проти якого Україна ввела санкції за наближеність до путінського режиму.

Втративши гроші на ідеї криптовалют, у 2021-му представники Дурових розмістили облігації на Санкт-Петербурзькій фондовій біржі. Зазвичай вибір біржі залежить від місцезнаходження потенційних інвесторів. Отже, Дуров розраховував саме на російські активи.

У 2021 році компанія “ВТБ-капітал” витратила понад 1 млрд доларів на облігації телеграму. Ця компанія на 60% належить російській державі, нею понад 20 років керує партнер Путіна Андрій Костін.

Ще одним покупцем облігацій став “Альфа-Капітал”, що належить російському олігархові львівського походження Михайлові Фрідману, підсанкційній особі в Україні та Євросоюзі. Старша донька Путіна Марія деякий час керувала благодійним проєктом “Альфа-Ендо”, який фінансував Фрідман. Це свідчить про тісні стосунки між олігархом і диктатором.

До націоналізації в липні 2023 року Фрідману також належали український Сенс Банк (колишній Альфа-банк Україна), мобільний оператор “Київстар” і виробник Моршинської мінеральної води. Російська компанія Фрідмана “АльфаСтрахование” станом на травень 2023-го співпрацювала з Росгвардією, страхуючи російських окупантів.

2. Блокування і розблокування

Легенда, що телеграм не здає даних владі, дістала розвиток 2017 року. Внаслідок теракту в петербурзькому метро загинуло 16 людей. ФСБ заявила, що злочинці координували дії в телеграмі, й вимагала від Дурова надати їй так звані ключі шифрування. За легендою, вони дали б змогу ФСБ читати листування підозрюваних. Тим часом Роскомнагляд подав на соцмережу до суду, обіцяючи заблокувати її в Росії у разі відмови надати ключі. Дуров заявив, що спецслужби не отримають такої інформації.

Телеграм програв суд, і в квітні 2018 року Роскомнагляд постановив заблокувати месенджер. Але це “блокування” було максимально неефективним, бо Роскомнагляд блокував адреси, що не стосувалися телеграму. У результаті месенджер працював і далі, а сервіси Google, Microsoft та Amazon час від часу були недоступними, коли Роскомнагляд блокував доступ до їх серверів. Рекордом було блокування 20 млн IP-адрес за один день. Телеграм продовжив роботу, але жоден із сервісів Google тоді не працював.

Для порівняння: для успішного блокування фейсбуку та інстаграму в Росії знадобилося кілька днів (зараз ці соцмережі доступні лише через VPN).

Можна зробити висновок, що російська влада й не планувала блокувати телеграм і лише вдавала боротьбу з ним та незалежність Дурова. Здійснити таке блокування нескладно. Так, під час протестів 2021 року на Кубі заблокували основні месенджери, серед яких був і телеграм.

2020 року журналісти Wired попросили колишнього спікера Роскомнагляду прокоментувати блокування. Відповідь була така: “Я ватнік, а в нинішній ситуації брати участь в американських розслідуваннях — це западло. Бережіть себе”. Кінець цитати.

Як і в історії з гучним виїздом і тихим поверненням Дурова, на відміну від широко обговорюваного блокування “розблокування” телеграму пройшло майже непомітно.

Заступник голови Мінкомзв’язку РФ Олексій Волін заявив, що Роскомнагляд і прокуратура припинили блокування, оскільки воно “технічно неможливе”, а сама команда месенджера вже співпрацює з владою. Отже, тоді було офіційно визнано, що принаймні з літа 2018-го телеграм співпрацював із російськими спецслужбами.

У березні 2022 року заступник керівника Комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв’язку Росії Олег Матвєйчев заявив: “Дуров знайшов компроміс із ФСБ… Телеграм установив обладнання, щоб можна було стежити за всіма небезпечними суб’єктами”.

Згідно із законом про захист приватних даних РФ усі великі компанії, що мають на своїх серверах приватні дані росіян, зобов’язані тримати ці сервери на території Росії. Телеграм успішно працює на території цієї країни, дотримуючись її законів. Що не раз підтверджували представники місцевої влади. Отже, сервери з нашим листуванням і приватними даними телеграм тримає там само, у Росії.

3. Співпраця з урядами

За даними російської “Новой газеты”, 2011 року, невдовзі після перших мітингів на Болотній площі в Москві, Павло Дуров у листуванні з Владиславом Сурковим, одним із ідеологів нападу на Україну та спроб створення “Новоросії”, писав про свою соцмережу “ВКонтакте”: “Як ви знаєте, ми вже кілька років співпрацюємо з ФСБ та відділом “К” МВС, оперативно видаючи інформацію про тисячі користувачів нашої мережі у вигляді IP-адрес, номерів мобільних телефонів та іншої інформації, необхідної для їх ідентифікації”.

Далі Дуров писав, що не треба блокувати опозиційні спільноти, адже це призведе до відпливу користувачів на західні платформи, які Росія вже не зможе контролювати. Такого підходу Дуров дотримується й нині, тому канали в телеграмі майже ніколи не блокуються, незважаючи на контент.

У 2017 році у відповідь на прохання іранської влади Дуров заблокував один із основних опозиційних каналів Ірану. У 2019-му під час протестів у Москві Роскомнагляд вимкнув увесь мобільний інтернет, а анонімний телеграм-канал “Товарищ майор” опублікував архів особистих даних 3000 учасників мітингу. У метаданих файла було зазначено, що його створено в Головному управлінні МВС Росії в Москві. До речі, цей канал теж ніхто не блокував.

Але з демократичними урядами телеграм не поспішає співпрацювати. Єдиним публічним випадком співпраці телеграму із західними країнами є Німеччина. Після численних проігнорованих росіянами запитів щодо блокування екстремістських груп у німецькій урядовій газеті вийшло відкрите звернення до Дурова, і той відповів. Після переговорів німецька поліція оголосила про блокування 81 каналу й 90 груп. За даними видання Spiegel, телеграм створив для поліції електронну пошту для комунікації.

4. В Україні

В Україні велику популярність телеграм здобув наприкінці 2018 року, перед доленосними виборами президента. Тоді тут з’явилося близько 15 анонімних новинних каналів, які багато хто пов’язував із Росією. Вони стрімко набрали популярність і почали впливати на громадську думку, поширювати фейки та пропаганду.

Як писали Texty.org.ua, найпопулярнішими каналами, які читали 2020 року депутати Верховної Ради від “Слуги народу”, були такі (всі вони проросійські):

Легитимный, анонімний;

Резидент, анонімний;

Темный рыцарь, анонімний;

Макс Бужанский — канал нардепа Максима Бужанського;

Dubinsky.pro — канал нардепа Олександра Дубінського.

Анонімний проросійський канал “НачШтабу” навіть рекламували на київських білбордах. СБУ викрила керівника антиукраїнської мережі каналів, який отримував вказівки з Росії. Ним виявився одесит, один із організаторів заворушень під час одеського Антимайдану.

5. Шифрування

Наскрізне шифрування (End-to-end або E2E-encryption) — надійний спосіб захисту даних, зокрема текстового листування. Ключі для розшифровки таких даних містяться лише на пристрої, що надіслав ці дані, і на пристрої отримувача. Будь-хто інший, якщо навіть дістане доступ до зашифрованого листування, не зможе його розшифрувати без отримання ключів із будь-якого з цих пристроїв. Отже, дані, зашифровані наскрізним шифруванням, можна розшифрувати лише на пристроях відправника й отримувача.

У 2015 році Дуров в інтерв’ю заявив, що великою проблемою WhatsApp є приватність, а телеграм значно захищеніший. Але це, мʼяко кажучи, неправда.

У телеграмі наскрізне шифрування відсутнє за умовчанням, його можна вмикати вручну лише для секретних чатів. Їх можна створювати тільки зі смартфона, з комп’ютера цих чатів не видно. Для кожного співрозмовника треба вручну створити окремий секретний чат.

Крім того, незалежні аналітики не можуть провести аналіз коду телеграму. Вихідний код застосунків для смартфонів і комп’ютера справді відкритий, але серверний код телеграму закритий. Тому достеменно невідомо, що відбувається з листуванням, коли воно опиняється на серверах, але зрозуміло одне: таке листування в більшості випадків не зашифроване наскрізним шифруванням.

Щоб побачити, як телеграм може розшифровувати збережені на своїх серверах контакти, файли та всі отримані й надіслані повідомлення, достатньо взяти новий смартфон, встановити на нього телеграм і увійти у свій акаунт. Ви побачите все своє попереднє листування. Про цю проблему писали 2016 року дослідник кібербезпеки Німа Фатемі й засновник месенджера Signal Моксі Марлінспайк.

Це підтвердив виданню Wired Еліес Кампо, який пʼять років працював у телеграмі. Після публікації представники телеграму заявили, що це неправда й що Кампо ніколи там не працював, лише недовго був волонтером. У відповідь Кампо передав журналістам документи за кілька років роботи в компанії (2016–2021), а також скриншоти листування зі своєї електронної пошти на домені телеграму з керівниками Apple, Spotify і Stripe від імені компанії.

Також він надав копії контрактів між телеграмом та іншими компаніями зі своїм підписом. Ще одне підтвердження того, що дані зберігаються на серверах у незашифрованому вигляді, журналісти Wired отримали в приватній бесіді з одним із колишніх розробників месенджера, який попросив не називати його імені. Керівник служби підтримки телеграму Маркус Ра підтвердив, що несекретні чати на серверах телеграму можуть розшифрувати працівники компанії.

І до наскрізно зашифрованих секретних чатів також є питання: коли користувач надсилає адресу сайту в телеграмі, у чаті з’явиться скриншот цього сайту. У 2021 році німецький дослідник виявив, що телеграм створює попередній перегляд посилань на своїх серверах як для звичайних, так і для секретних чатів, а отже, має доступ і до так званого секретного листування.

Хоча це суперечить самому сенсу секретного чату, адже як може сервер зробити скриншот, не маючи адреси сайту?

6. Сервери в Росії

У 2014 році, коли Дуров ненадовго покинув Росію, зʼявилася легенда, що розробники, сервери й офіс розташовані за кордоном. Відкритий 2014 року офіс у Лондоні було закрито 2019-го і врешті оголошено про переїзд офісу до Дубая (ОАЕ) в хмарочос Kazim Towers.

Ці заяви виявилися неправдою. Після того як влада Німеччини довгий час не могла отримати від Дурова відповіді на запити, у 2021-му журналісти видання Spiegel відвідали офіс телеграму в Дубаї. Він виявився порожнім, а консьєрж будівлі розповіла журналістам, що не бачила, щоб хтось заходив до офісу, вже більш як три роки.

За інформацією Антона Розенберга, який багато років працював у “ВКонтакте” й згодом у телеграмі, станом на вересень 2017-го офіс компанії “Телеграм” містився на Невському проспекті в будинку Зінґера в Санкт-Петербурзі.

Для передачі даних телеграм використовує послуги двох партнерів: GlobalNet LLC і RETN. Обома компаніями керують росіяни, обидві зареєстровані в Росії й мають філії в ЄС та Британії.

Раніше ми з’ясували, що листування користувачів зберігається на серверах телеграму. Де саме містяться сервери, представники компанії очікувано не говорять, але для того, щоб листування передавалося без затримок, сервери треба розмістити якомога ближче до користувачів.

Одним із ключових ринків для телеграму є Росія, де компанії GlobalNet і RETN мають свої сервери й канали передачі даних.

Компанія GlobalNet зареєстрована в Нідерландах, і телеграм використовує її потужності для роботи в Європі. Хоча цей провайдер також має канали зв’язку в Казахстані, Україні, Німеччині, Росії та інших країнах, але завдяки реєстрації трафік телеграму в ньому юридично вважається європейським. При цьому 2020 року GlobalNet вказував телеграм як одного з ключових партнерів і мав сервери в кількох російських містах.

У 2022 РОЦІ ІЗ САЙТУ GLOBALNET ЗНИКЛА РОСІЙСЬКА МОВА Й ПРИБРАЛИ ВСІ ЗГАДКИ ПРО МОСКВУ ТА ПЕТЕРБУРГ

У 2022 році із сайту GlobalNet зникла російська мова, натомість додали українську версію й прибрали всі згадки про Москву та Петербург. Цим провайдером керує росіянин Олексій Закревський, який вказує два поточних місця роботи: Амстердам і Санкт-Петербург. Також щонайменше шестеро з одинадцяти працівників компанії станом на серпень 2023-го досі жили в Росії.

Ймовірно, саме там, на російських серверах партнерів, телеграм і зберігає листування своїх користувачів. Це опосередковано підтверджувалося і його “розблокуванням”, після чого всі претензії до компанії зникли, а отже, вона діє згідно із законодавством РФ, що зобовʼязує компанії тримати дані росіян у Росії.

Українські дослідники знайшли й сервери, які належать безпосередньо телеграму в Росії. За даними сервісу GeoLite2, що показує географічну належність IP-адрес, станом на вересень 2023 року принаймні один із серверів telegram.org досі містився в Санкт-Петербурзі. Отже, просто зараз, під час війни, частина серверів телеграму, у якому ви спілкуєтеся з друзями й читаєте новини, розміщена в Росії.

Треба зауважити, що виявити за IP-адресою, у якій країні розміщений сервер, не завжди можливо й різні сервіси можуть вказувати на різні країни.

7. Працівники в Росії

Під час “блокування” телеграму та судового процесу з Роскомнаглядом віцепрезидент компанії Ілля Перекопський, третя особа в топ-керівництві, публічно відвідує Росію. У липні 2020 року, за місяць після “розблокування” телеграму, Перекопський виступав на форумі перед прем’єром РФ Михайлом Мішустіним, де критикував податкову систему США, а ще за місяць відпочивав із губернатором Вологодської області в лісі.

Росіянка Альона Соф’їна живе в Москві й працює в студії українофоба Артемія Лебедєва. Вона авторка одних із найпопулярніших стикерів телеграму.

Влітку 2023-го я розшукував працівників телеграму, які вказали в LinkedIn місцем проживання Росію. Із 41 знайденого працівника щонайменше троє жили в Росії. Тихон Давидов, один із працівників, який начебто жив і працював в Еміратах, протягом 2018–2022 років водночас читав лекції в Московському державному університеті.

“ПРИВІТ, МЕНЕ ЗВАТИ ТИХОН ДАВИДОВ, Я ЖИВУ В МОСКВІ”

До того ж Тихон грає в шахи й у своєму профілі на Chess.com у червні 2022 року писав: “Привіт, мене звати Тихон Давидов, я живу в Москві”. Згодом у телеграмі ввели non-linkedin policy, яка забороняє працівникам мати акаунти в цій соцмережі.

8. Доказ для ФСБ

У серпні 2022 року херсонський журналіст Ігор Бондаренко потрапив у російський полон під час спроби виїхати з міста. За два місяці до цього він видалив зі своїх месенджерів усе листування, зокрема й у телеграмі. Але на допит російські військові, за словами Ігоря, принесли його листування в секретному чаті з представниками “Правого сектору” за пів року. І такі випадки непоодинокі.

Такі випадки можна було б пояснити роботою спеціальних програм, що збирають інформацію з відкритих чатів, аналізують публічні дані, можуть деанонімізувати користувачів і збирати їхній цифровий портрет. Але ці програми не можуть відновлювати видалене листування, тим паче із секретних чатів, які начебто зашифровані й зберігаються виключно на двох пристроях співрозмовників. Принаймні так стверджують у телеграмі.

У чому небезпека?

Згідно з дослідженням групи “Рейтинг” за 2023 рік протягом 15 місяців частка українців, які читають новини в телеграмі, зросла вчетверо (з 11% до 41%), а питання небезпеки телеграму не раз порушували різні лідери суспільної думки. Водночас кожен із нас, користуючись телеграмом, робить його важливішим для інших користувачів.

Багато хто думає “я не пишу нічого секретного, тож і приховувати мені нічого”, але навіть у такому разі дані з наших смартфонів допомагають телеграму аналізувати інформацію й отримувати з неї важливі розвідувальні дані.

Наприклад, багато волонтерів, які допомагають ЗСУ, у телеграмі проводять збори, тримають зв’язок із військовими та між собою. Хоча живуть у Львові чи Києві, й, здавалося б, їхнє листування та геопозиція не можуть завдати шкоди військовим “на нулі”.

Дехто навіть обмежує передачу приватних даних у телеграмі, але не відмовляється від нього, “бо зручно”. При цьому телеграм може аналізувати на лише власне листування й передані файли, а й метадані, а саме час активності, кількість дзвінків і співрозмовників, найактивніші співрозмовники, список контактів.

Останній дуже важливий момент. Маючи списки контактів мільйонів людей, телеграм може аналізувати зв’язки між ними, виявляти справжні імена людей, сферу їхньої діяльності (“Олександр СБУ”, “Микола розвідка” або “Сергій Генштаб”), знаходити додаткові номери телефонів, на які можуть бути зареєстровані “анонімні” телеграм-акаунти тощо.

ТЕЛЕГРАМ МОЖЕ СТВОРЮВАТИ В СЕБЕ ЦИФРОВИЙ ПОРТРЕТ НАВІТЬ ТИХ ЛЮДЕЙ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-АКАУНТІВ, АЛЕ Є В КОГОСЬ У СПИСКАХ КОНТАКТІВ

Таким чином, телеграм може створювати в себе цифровий портрет навіть тих людей, які не мають телеграм-акаунтів, але є в когось у списках контактів. І що більше таких згадок у контактах різних людей, то більша точність.

Signal — хороша альтернатива

У телеграмі є більшість активних українців, тож видалитися звідти непросто, але можливо. Для цього насамперед зверніть увагу на альтернативи, зокрема на Signal. Це справді захищений і безплатний месенджер, створений у США, який шифрує все без винятку листування та дзвінки. Нічого з того, що написано в чаті або сказано під час дзвінків, працівники Signal не зможуть дізнатися.

Запропонуйте вашим контактам перенести листування в цей месенджер. Спробуйте вести все важливе листування в ньому, а не в телеграмі. Замість читання новин у телеграм-каналах підпишіться на потрібні вам видання та лідерів думок в інших соцмережах, якщо ви ними користуєтеся, або переглядайте новинні сайти. Згадайте, врешті, що таке RSS. Це перевірений часом і зручний спосіб читати новини в програмах-читалках на кшталт Inoreader, Feedly та Reeder.

Те саме можуть зробити й видання. Так, команда Ukraїner у лютому 2023 року опублікувала матеріал “Що не так із телеграмом”, а в червні повністю відмовилася від спілкування в ньому й закрила свій канал. Відмовитися від телеграму спочатку може бути незручно, але врешті йому можна знайти альтернативу.

Український бізнесмен Ярослав Ажнюк опублікував матеріал “Чому варто видалити телеграм зі свого мобільного”. Як пише Ярослав, мобільні застосунки з доступом до камер, мікрофона та локації — це складні системи, і ніхто не може гарантувати, що вони непомітно не шпигуватимуть за власниками.

Піти з телеграму

Поки ви почнете процес переходу, зробіть прості й важливі кроки, щоб зменшити кількість даних, яку може отримувати про вас телеграм.

Насамперед вимкніть на смартфоні доступ для телеграму до контактів, файлів, камери, мікрофона та локації. Не пишіть у телеграмі нічого важливого, не передавайте паролів, чутливих і приватних даних. На комп’ютері користуйтеся вебверсією в браузері, вона має значно менше можливостей для стеження за вашою системою.

Ми платимо за зручність телеграму нашими особистими даними: повідомленнями, геолокацією, контактами, фото та відео. Будь-яка платформа сама по собі нічого не варта без своїх користувачів. Цінність телеграму з усіма його зручностями була б нульовою, якби в ньому не було нас із вами.

МИ ПЛАТИМО ЗА ЗРУЧНІСТЬ ТЕЛЕГРАМУ НАШИМИ ОСОБИСТИМИ ДАНИМИ

Поки що майже будь-який наш чат у телеграмі — це груповий чат, який також читають працівники месенджера. І частина з них досі живе в Росії. Тому намагайтеся звести до мінімуму всю активність у телеграмі або й узагалі видаліть його. Не обирайте зручність, нехтуючи безпекою.

Автор: Назар Токар

Джерело: ТЕКСТИ