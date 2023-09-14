Чергова перемога на морі: в окупованому Севастополі уражено великий десантний корабель та підводний човен рашистів

Сили оборони України вчора уразили південний майданчик судноремонтного заводу імені С.Орджонікідзе в Корабельній бухті Севастополя. Чудова ціль – підприємство просто в центрі міста, навколо – причальні стінки флоту, 700 метрів, пожежі та детонації можуть завдати додаткових збитків.

Судячи з вибухів, прийшло щось потужне, з головою понад 300 кг, із досить точним круговим ймовірнісним відхиленням. Якщо ВПС України заявили про ураження цілей, то тут без варіантів – це західні крилаті ракети повітряного базування, зазначає воєнний експерт Кирило Данильченко у своїй статті у видання LB.ua.

Коричневі лінії кремлівського режиму щодо неприпустимості атакувати Крим укотре пройдено. Альянс уже напружився і чекає на розгромний пост від Дмитра Медведєва. Що характерно, в день переговорів із Кім Чен Ином такий товстий натяк на делікатні обставини, що не треба ділитися з лузерами важкою зброєю та ракетами. Не варто цього робити, і все тут.

Противник уже почав традиційно бурмотіти свої мантри про тероризм. Ні, хлопці, тероризм – це вдарити “Шахедами” по стоянці вантажних автомобілів у Рені і відправити водіїв фур до лікарні. Спалити зерно, призначене для Африки та Близького Сходу, пошкодити та спопелити вантажівки, поранити людей.

Оце і є терор та війна голодом, як робили ваші діди-енкавеесники з українським, кубанським, казахським селом свого часу. А опрацювати інфраструктуру ЧФ, де в сухому доку стояли носій “Калібрів” і великий десантний корабель – це влучило куди слід, легітимна ціль. Ми не втомимося пояснювати кремлівським дикунам основи гуманітарного права.

За 18 місяців мало б нарешті дійти.

ВДК ‘Мінськ’

Поки що, попередньо, йдеться про ВДК “Мінськ” проєкту 775 – він став на ремонт 23 червня, заведений у сухий док. (За іншими даними уразили ВДК “Георгій Побідоносець”). Природно, навіть у таких умовах на кораблі є чергова зміна, різні електрики й охорона – там однозначно втрати в людях серед екіпажу, можливо, тривожні служби.

На судні важка пожежа, якій присвоєно найвищу категорію складності. З великою часткою ймовірності, після удару “головою” всередину і пожежі це – брухт. Третій ВДК, по суті, знищено, або ж він вибув з ладу на місяці – ми явно цікавимося цими суднами.

По-перше, нам не потрібна загроза висадки на пляжі будь-де – протидесантні та протидиверсійні заходи відволікають сили, які потрібні в наступі до перешийка та Мелітополя. Нехай шанс примарний, але навіщо Москві мати навіть можливість.

По-друге, росіяни на ВДК ганяють фури МО РФ на півострів, вантажі подвійного призначення, продовольство для гарнізону. Різати логістику не тільки приємно, але й вкрай необхідно.

Фото: Twitter / MT Anderson. ВДК проєкту 775 і підводний човен проєкту 636.3 у сухому доку в окупованому Севастополі

Також маємо влучення по дизельному підводному човну – є версії, що це може бути “Ростов-на-Дону” або ж “Великий Новгород”. Мінус чотири пускові установки “Калібрів”. Загалом мінус вісім пускових різних ракет через торпедні апарати – протикорабельні, протичовнові.

За це ВПС окреме спасибі – вони задовбали піднімати ніс, бити з короткої дистанції і забиратися, доки крилата ракета приходить до Одеси за лічені хвилини. Тепер це відбуватиметься трохи рідше. Підводний човен – найновіший, спущений на воду 2014 року, проєкт 636.3. Це важкий удар для ЧФ РФ і великий успіх для нас.

Щоправда, ми не знаємо тяжкості пошкоджень, пожежа могла бути тільки на ВДК, а субмарина – постраждати від близького приходу. Треба зачекати на дані об’єктивного контролю з комерційних супутників.

Підводний човен ‘Ростов-на-Дону’

Чудова операція.

Перенесення зусиль – росіяни поставили в Керчі 7 барж із ланцюгами та тросами, забиті дипольними відбивачами, сконцентрували ППО малого та середнього радіусу захищати улюблений міст дєдушки.

Але міст ми не чіпатимемо поки що – тягніть ППО до Севастополя і під Москву, і, до речі, не забудьте про завод “Кремній Ел”. ЧФ РФ оперативно підпорядкований Південному командуванню ЗС РФ. Це ті, що в Ростові зустрічали нині покійного Пригожина хлібом-сіллю.

Вибухи у Пскові, 30 серпня 2023

Замість наступальних дій зараз обороняють Роботине і ховаються на своїх базах від приходів крилатих ракет. А це, як відомо, і було завданням СВО. Пошкоджено містотворче підприємство – колись завод належав Порошенку, його віджали і націоналізували, дуже пишалися цим фактом.

Сухий док – складна технічна будова, з гідравлічними воротами, електрикою, кранами та лебідками. Багатогодинна пожежа абсолютно точно йому не на користь. Ремонт розписаний на місяці вперед – свого часу “Сирійський експрес” (постачання угруповання РФ у Сирії через Босфор) пошарпав суднам ресурс, зараз доводиться тягнути на півострів вантажі, розвантажувати Керченський міст, щоб знову не завели фуру з вибухівкою.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Загалом можна окупувати 28% нашої території, перетворити на руїни кілька міст, зробити біженцями мільйони, але ні на день не наблизитися до цілей війни – змусити Україну визнати свою волю, нав’язати нам принизливий мир, щоб продовжувати виривати регіон за регіоном за результатами “референдумів” після окупації.

І весь цей “план СВО” дійде ще до того, що успіхом для росіян буде утримання фронту від падіння і гра в хованки ЧФ РФ з нашими ВПС.

Автор: Кирило Данильченко ака Ронін

Джерело: LB.ua Що залишилось від ВДК “Минск” у Севастополі, який ступень ураження й чи реально його відновити Стан великого десантного корабяля “Минск” прямо говорить, що як бойова одиниця він вже не існує і його пошкодження більш ніж значні, зазначає видання DEFENSE EXPRESS. З’явилось перше фото з ураженим великим десантним кораблем “Минск” проєкту 775, який зазнав критичних пошкоджень в результаті успішної ракетної атаки, разом із підводним човном “Ростов-на-Дону”. Саме фото, опубліковане Telegram-каналом “Крымский ветер” (який розрахований на мешканців окупованих територій) було зроблено поряд із севастопольським судноремонтним заводом, де обидва кораблі знаходились у сухому доці. ВДК “Минск” після ураження Результати атаки по судноремонтному заводу зафіксував супутник Planet.com, фото з якого опублікувала російська служба “Радіо Свобода“. https://cripo.com.ua/wp-content/uploads/sevas.mp4 На жаль на ньому видно лише частину корабля і взагалі не зафіксовано стан ураженого підводного човна, водночас навіть такий знімок доволі інформативний.

На фото видно, що різні частини корабеля, попри те, що він знаходиться у сухому доці, мають різний крен. При цьому сам корабель під час ремонту у сухому доці має знаходитись на опорах. У мережі навіть вдалось знайти фото саме ВДК “Минск”, який проходив літом 2021 року доковий ремонт на 33-му судноремонтному заводі у Балтійську, Калінінградська область.

ВДК “Минск” під час ремонту у 2021 році

Тобто корабель або звалився з них, або його корпус проломлений, а враховуючи різницю крену корми, центральної та носової частини – цілком можливо, що розломлений. Це цілком можливо у випадку тривалої пожежі, коли металеві переборки через високу температуру пожежі втрачають свою міцність та “течуть”.

Альтернативною є версія, якщо російські фахівці прийняли рішення частково затопити сухий док для того, щоб притопити корабель та загасити пожежу.

Також можливо визначити епіцентр пожежі. Він припав на центральну частину корабля, там де знаходиться моторне відділення. Труба корабля при цьому не проглядається, як й взагалі центральна надбудова, яка скоріш за все провалилась у корпус через послаблення міцності конструкцій у результаті пожежі. Звісно й все радіолокаційне обладнання на щоглі – знищено.

Більше того, над кораблем ще досі видно дим, що говорить про продовження пожежі, а це означає вигорання кабельних комунікацій. Разом з усім це говорить про повне виведення з ладу корабля та знищення його, як бойової одиниці.

Попри такий фактаж у міноборони РФ вже повідомили, що ВДК “Минск” та підводний човен “Ростов-на-Дону”, далі цитата: “будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів”.

Нагадаємо, що удар по російських кораблях був завданий українськими пілотами крилатими ракетами. А одним з основних кандидатів є Storm Shadow/SCALP. Ці ракети мають бойову частину у 450 кг, основна частина якої вибухає у середині цілі.