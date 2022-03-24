Как горит и взрывается уничтоженный ВСУ в порту Бердянска русский корабль «Орск», а два других спасаются бегством (HD-видео)

Утром 24 марта Военно-морские силы ВСУ сообщили об уничтожении российского большого десантного корабля «Орск» в порту Бердянска, который находится под контролем российских военных.

«Доброе утро мы из Украины! В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль «Орск» Черноморского флота кафиров», – говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Вскоре появилось высококачественное видео на котором видно как горит и взрывается корпус большого десантного корабля «Орск», а два других боевых корабля, также поврежденных, спасаются бегством.

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