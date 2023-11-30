На Prometheus стануть доступні безкоштовно 50 онлайн-курсів від провідних університетів світу українською мовою

Перші 10 курсів вже доступні для реєстрації.

Найбільша освітня платформа України Prometheus за підтримки посольства США в Україні та в партнерстві з Міністерством освіти і науки України запускають Всесвітній онлайн університет.

Це унікальний проєкт, який об’єднує експертизу Prometheus та кращих світових університетів, створюючи унікальну освітню систему для всіх українців.

“Відкрити безкоштовний доступ до найкращої світової освіти українською завжди було мрією команди Prometheus. Я радий, що за підтримки Посольства США в Україні, провідних західних університетів та Міністерства освіти і науки ми запускаємо цей безпрецедентний проєкт світового масштабу”, — Іван Примаченко, співзасновник Prometheus.

Протягом наступних трьох років Prometheus першим в Україні перекладе українською мовою та зробить 50 найкращих світових онлайн-курсів доступними на своїй платформі безплатно.

Проєкт включає програми від Гарвардського університету, Массачусетського технологічного інституту, університетів Мічигана, Дюка, Джонса Гопкінса, Дюка, Іллінойса та Каліфорнійського університету.

Серед перших 10-ти курсів, доступних для реєстрації, виділяються:

Детальніше про проєкт за посиланням.