Перевозчики не понимают, как будут работать в локдаун и прогнозируют многочисленные конфликты

Столичные перевозчики до сих пор не имеют четкого понимания, как будут работать с понедельника. Однако предусматривают многочисленные конфликты и проблемы из-за спецпропусков. В то же время городские власти запланированную встречу с перевозчиками о работе маршруток перенесли на неопределенное время.

Об этом УНН сообщил Председатель Асоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко.

«Мы просили, чтобы с нами состоялись встречи, чтобы мы наработали ряд антикризисных мер, которые позволят с одной стороны не допустить банкротства перевозчиков, а с другой стороны не допустить остановки транспорта, ухудшение качества обслуживания. К сожалению встреча, которая планировалась на среду перенесена на неопределенный срок «, — рассказал Моисеенко.

По его словам, перевозчики, в принципе, остались один на один со своими проблемами.

«И с понедельника, я не понимаю как мы будем работать, потому что уже много водителей, которые уже понимают насколько это будет конфликтно и проблематично перевозить людей по спецпропускам», — сказал Моисеенко.

Он отметил, что многие водители отказываются выходить с понедельника на работу.

«Мы будем пробовать максимальное количество подвижного состава выпустить, другой вопрос на сколько нас хватит на два-три дня такой работы. Когда будет полное отсутствие пассажиропотоков, ведь все эти убытки нам никто не будет покрывать», — отметил он.

Ранее Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области сообщала, что планирует инициировать остановку работы маршруток в столице из-за убыточности работы во время локдауна.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что считает манипуляцией намерение Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области обратиться к власти столицы официально запретить работу маршруток.

Кроме того, в Киеве с 5 апреля вводят строгие карантинные ограничения, которые коснутся и работы общественного транспорта. С 5 до 16 апреля общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам.