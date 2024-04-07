Российские депутаты скупают участки на норвежском горнолыжном курорте — прямо с видом на местную военную базу

На севере Норвегии, глубоко за полярным кругом расположилась деревушка Моен. По соседству — горы, фьорды, водопады, ну и конечно же горнолыжный курорт. Молсэльв Фьелландсби — так этот курорт называется — находится в горах на высоте 360 метров над уровнем моря. Это крупнейшая горнолыжная база северной Норвегии — с ее открытием в регионе начал развиваться туризм.

Рядом с курортом построили городок. На выбор — апартаменты, домики со стеклянным потолком или комфортабельные коттеджи. И так уж получилось, что часть этих коттеджей принадлежит богатым чиновникам из соседней с Норвегией Мурманской области.

Помимо трасс и спусков администраторы предлагают сафари на снегоходах, катания на собачьих упряжках и многое другое. Для туристов это место максимально удобное — всего 30 минут на машине до военного аэропорта Бардуфосс, куда также приземляются гражданские самолеты. Неподалеку — штаб норвежской армии и база ее крупнейшего подразделения «Норд», где в том числе тренируются военные НАТО. Например, в начале 2024 года там проходили крупные учения сил альянса Nordic Response — прямо под окнами домов мурманских чиновников.

Вместе с норвежским телеканалом TV 2 Центр “Досье” рассказывает, как российские госслужащие зарабатывают на европейской недвижимости во время войны и чем опасно их соседство с крупнейшей военной авиабазой на севере Норвегии.

Повелитель билбордов В 2010 году права на участок под будущий коттедж приобрел Игорь Морарь: тогда он был предпринимателем и главой мурманской федерации по хоккею с мячом, а сейчас стал мэром Мурманска. В северном регионе Мораря знают как «билбордового короля» — еще до начала политической карьеры он захватил местный рынок наружной рекламы. Например, в 2015 году выяснилось, что компания бизнесмена с выразительным названием «Пропаганда Колокол» владела большинством рекламных щитов в городе — за 5 лет до этого билборды достались Морарю по контракту с городской администрацией. А когда договор истек, муниципалитет продлил его без проведения торгов. Сейчас Морарь избавился ото всех своих рекламных активов — вероятно, формально. Например, та же «Пропаганда Колокол» теперь принадлежит его 27-летней дочери Дарье. В 2017 году она позировала на побережье норвежского Киркенеса для своего инстаграма.

Когда именно Морарь заинтересовался политикой, неизвестно, но уже в 2012 году он получил грамоту от Мурманской облдумы «за многолетний труд». В 2013 году Морарь возглавил мурманское отделение партии «Гражданская платформа» и стал бизнес-омбудсменом. Годом позже он вошел в Совет депутатов Мурманска, а в 2016 году дорос в нем до заместителя председателя. В 2018 году Владимир Путин наградил чиновника благодарственным письмом. Главой Мурманска он стал в марте 2022 года. Сейчас Морарь входит в депутатскую группу «Единой России» и, разумеется, активно поддерживает военную агрессию Путина против Украины. «Поздравляю нас с днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в составе России», — писал политик в своем телеграм-канале. Когда мэр Мурманска перераспределял свои рекламные активы, часть щитов он, по слухам, продал некоему «ИП Виноградчий». ИП принадлежит бизнесмену Юрию Виноградчему — с ним Морарь делит пополам участок в Норвегии. Оказалось, Виноградчий принимал активы Мораря не в раз. Например, в 2013 он выкупил у будущего мэра ледовую арену «Метеор» и компанию «Рекламный Центр Диалог».

Другие совместные бизнесы Мораря и Виноградчего в Европе У дружбы, по всей видимости, действительно нет границ: Виноградчего и Мораря связывает еще одна европейская страна. В 2020 году чиновник впервые раскрыл, что часть его недвижимости находится за рубежом. Помимо дома в Норвегии мэр Мурманска указал в декларации две квартиры в Чехии — они принадлежат его жене. Там же, судя по социальным сетям, проживает Виноградчий. Конечно же, в Чехии россияне не только бывали, но и работали — Центр «Досье» нашел их совместные активы. В 2005 году партнеры зарегистрировали агентство недвижимости Movin в историческом районе Нусле на юге Праги. Проработав больше семи лет, фирма сменила профиль на производство и тюнинг деталей для премиальных гоночных машин — в память о масштабном ребрендинге на странице компании в Facebook сохранился пост. «Новая концепция. Скоро», — пообещали своим подписчикам предприниматели в конце 2012 года. Позже проект переименуют в Power Lab. Вместе с внешними изменениями в компанию пришли изменения внутренние. Год спустя Виноградчий и Морарь передали свои доли номинальному управляющему по себестоимости — 200 тысяч чешских крон. Однако в 2016 году Виноградчий вернется в капитал уже с новым партнером, гражданином Латвии Дмитрием Лишенкевичем — чтобы в 2023 окончательно расстаться с долями. И хотя у компании новый формальный владелец, в социальных сетях Виноградчего и Лишенкевича все еще отображено место работы Power Lab. Кроме того, в начале 2000-х Виноградчий и Морарь владели туристической и маркетинговой компанией Temple в Праге. Здесь история повторилась — россияне постоянно меняли свое представительство в компании и полностью вышли из нее в 2010 году. Сохранил ли Морарь влияние на эти предприятия, неизвестно.

После полномасштабного вторжения в Украину попасть в Норвегию из России стало сложнее: туда не летают прямые рейсы, а границы страны нельзя пересечь на машине с российскими номерами. Но и это для наших чиновников не проблема. Даже если Морарь не может посещать свой норвежский коттедж, он с легкостью может сдать его в аренду. Сдачей коттеджей управляющая компания курорта занимается самостоятельно. Так, идентичный домик можно найти на сайте Молсэльв. Внутри — три спальни, кухня с обеденной зоной, два санузла и сауна. И даже на фотографиях норвежского курорта у коттеджа можно заметить до боли знакомую спутниковую тарелку «Триколор ТВ».

Цены за аренду колеблются: в будни такой домик будет стоить 4900 норвежских крон за ночь, в праздники — 6900. В рублях это примерно 42 и 59 тысяч за ночь соответственно — так на аренде за один уикенд мэр Мурманска может получать больше 120 тыс. рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем мурманчане зарабатывают за месяц, — средняя зарплата в регионе где-то 56 тыс. рублей. Сам Морарь комментировать свою собственность в Норвегии отказался. «Знаете, я, наверное, не могу публично комментировать эту ситуацию, но в настоящее время у меня нет никаких сложностей с норвежскими властями», — сказал он журналистам TV 2. Наши норвежские коллеги также пообщались с источниками из Молсэльва. По словам одного из них, Морарь несколько раз бывал на курорте в период с 2010 по 2015 год. По информации TV 2, последний его известный визит в Норвегию состоялся в 2015 году. Богатейший депутат «Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники», — так прокомментировал депутат Мурманской облдумы Виктор Сайгин свой проект «На Севере — жить!». Это центр патриотического воспитания для детей, который Сайгин создал на базе своей туристической компании «Легенды Севера». Сайгин учредил ее в феврале 2021 года, и спустя всего два месяца она получила контракты с местными школами и детскими садами. Патриотическим воспитанием Сайгин занимается не на благотворительной основе. Изначально «На Севере – жить!» — это региональная программа по увеличению качества жизни в Мурманской области. С 2019 по 2023 год в программу вложили 49 миллиардов рублей из регионального бюджета. Центр патриотического воспитания — часть этой программы, на его организацию выделили грант на 23 миллиона рублей. Компания Сайгина выиграла контракт спустя 5 дней после его объявления. Теперь депутат регулярно отчитывается об уроках духовно-нравственного воспитания. В центре помимо патриотизма детей учат тактической медицине и обращению с оружием.

Пока Сайгин учит чужих детей патриотизму, его дочь Татьяна Земляная владеет коттеджем в «недружественной» стране НАТО. Ее домик расположен по соседству от дома Мораря, коттеджи даже соединены между собой кабелем. Один из обитателей курорта рассказал журналистам TV 2, что до пандемии коронавируса часто видел машины с российскими номерами рядом с коттеджами Мораря и Земляной. В управляющей компании курорта ему сообщили, что одна из машин «принадлежит мужчине, который каждый год приезжал собирать ягоды». Также по данным TV 2, Земляная никогда не подавалась на визу Норвегии. Однако в страну можно попасть по шенгенской визе другого государства. Согласно источникам TV 2, Земляная как минимум несколько раз приезжала в Норвегию, однако точно подтвердить эту информацию не удалось.

Виктор Сайгин — до недавнего времени богатейший депутат Мурманской области. За 2021 год он заработал 37 миллионов рублей. Денег Сайгин, кажется, не считает. Так, в 2023 году после проверки его деклараций прокуратура нашла несостыковку на 7,6 миллиона рублей в сведениях о доходах его супруги. «Скрывать какие-то копейки нецелесообразно», — прокомментировал ситуацию депутат. Среди прочего Сайгин возглавляет мурманское отделение «Российского фонда мира». Эта организация занимается распространением «мягкой силы» Кремля за рубежом. Головное подразделение фонда организует и оплачивает поездки в Россию для зарубежных деятелей и политиков, которые могут быть интересны российским спецслужбам или чиновникам. В 2021 году Центр «Досье» рассказывал, что фонд привозил в Россию членов немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии», которых на родине обвиняли в поддержке нацизма. Также мурманский депутат занимается организацией отдыха для взрослых. Он руководит региональной общественной организацией «Оздоровление северян», которая распределяет бюджетные путевки в санаторий «Фламинго» в Геленджике . Санаторий, кстати, аффилирован с супругой Сайгина Галиной. Ее кейтеринговая компания «Лесная сказка» зарегистрирована по тому же адресу, что и лечебное учреждение. А единственный владелец санатория по совместительству является генеральным директором компании Сайгиной. Сам депутат проводил «уроки патриотизма» не только для детей, но и для отдыхающих в здравнице — им пришлось плести маскировочные сети для российских военных в Украине.

Не забывает Сайгин и поддержать президента. «Владимир Путин ведет нашу страну только вперед, к постоянному развитию», — заявил депутат на фоне новости о выдвижении Путина на новый срок. А на последней в 2023 году смене патриотического центра Сайгин отправил детей на экскурсию по атомному ледоколу «Ленин» — выставочный центр принадлежит ФГУП «Атомфлот», находящемуся под санкциями Евросоюза и США.

Совпадение или нет, но руководитель выставочного центра «Атомный ледокол “Ленин”» Александр Тимофеев — сосед дочери Сайгина по коттеджному поселку в Норвегии. Тимофеев купил права на участок в 2012 году и, по свидетельствам местных, до начала пандемии появлялся в Молсэльве дважды в год — осенью и весной. Кроме того, весной 2015 года коттедж посещала его дочь Ксения Тимофеева — она выложила фотографии с курорта на своей странице во «ВКонтакте». Бывший сотрудник курорта рассказал норвежским журналистам, что помог Тимофееву сдавать коттедж в аренду, пока между Норвегией и Россией нарастала напряженность.

Журналистам TV 2 удалось поговорить и с самим Тимофеевым. Он подтвердил, что коттедж принадлежит ему, и рассказал, что использует дом сам, хоть и не бывал там последнее время. И хотя доступ в Норвегию действительно усложнился, трудностей в общении с норвежцами Тимофеев не испытывал: «Обычно у нас нет проблем с гражданскими лицами в Норвегии. Они очень дружелюбны. Всегда. Независимо от того, какова ситуация на политическом уровне». Услышав уточнение, что ситуация изменилась два года назад, с началом полномасштабной войны в Украине, Тимофеев попросил направить остальные вопросы ему на почту. «Мое мнение таково, что русские всегда дружелюбны и норвежцы всегда дружелюбны к русским. Это мое мнение. Оно всегда будет таким. Я надеюсь», — добавил Тимофеев.