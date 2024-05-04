Як СБУ вдається залучитися до справ, що стосуються бізнесменів, та як звідти прибрати представників спецслужби

В Україну можуть повернутися практики з 90-х: маски-шоу, перевірки, штрафи, блокування активів, переслідування власників і повна зупинка підприємства.

Один із найважливіших пріоритетів СБУ — захист державного суверенітету, територіальної цілісності та конституційного ладу. Водночас СБУ стала одним із тих органів, які чи не найбільше «кошмарять» підприємців. Про те, що ж зможе забезпечити реальний, а не декларативний захист інтересів бізнесменів у подібних ситуаціях, пишуть Сергій Моргун та Євген Артюхов у статті «Як не повернути 90-х: зміни до КПК для захисту бізнесу від свавілля й тиску правоохоронців» на сайті ZN.UA.

СБУ вдається офіційно залучатися до справ, що прямо не належать до їхньої сфери впливу завдяки тому, що БЕБ або слідчі Національної поліції надають працівникам СБУ доручення для роботи в кримінальних провадженнях, які їм не підслідні. Саме тому бізнес-асоціації наполягають на тому, щоб до Кримінального процесуального кодексу України (КПК) внесли норму, яка б заборонила оперуповноваженим СБУ брати участь у кримінальних провадженнях, що стосуються підприємців.

В такому випадку слідчий суддя виступає як арбітр між обвинуваченим і слідчими на етапі, коли справа ще не розглядається по суті в судовому процесі. Тому було б логічним, аби слідчий суддя мав більше важелів впливу для боротьби із зловживаннями правоохоронців.

Якщо такі поправки внесуть до законодавчої бази, саме слідчий суддя буде зобов’язаний перевіряти, чи дотримали слідчі правил підслідності, тобто який саме орган розслідує злочин та чи це є в його компетенції. Такі заходи обмежили б зловживання слідчих, адже правильно, щоб кожен орган відповідав за свої справи і не підміняв інших.

Ще одна пропозиція змін передбачає, що особи, що постраждали, підозрювані та свідки зможуть оскаржити у слідчого судді будь-яку дію, рішення або бездіяльність слідчих і прокурорів. Відтак, правоохоронні органи не зможуть ігнорувати клопотання, заяви та скарги, а бізнес отримає дієвий засіб боротьби з неправомірними діями чи бездіяльністю обвинувачення. // Дзеркало тижня