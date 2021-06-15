На Харківщині судитимуть чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство над своєю матір’ю

Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного чоловіка за фактом домашнього насильства над своєю матір’ю (ст. 126-1 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Ярослава Коптєва, встановлено, що чоловік упродовж останнього півроку вчиняв психологічне насильство стосовно своєї 58-літньої матері, яке полягало у словесних образах, грубій образливій нецензурній лайці, що принижувало гідність жінки, створенню умов для погіршення якості її життя.

За цей час чоловіка судом три рази притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства у вигляді штрафів у розмірі від 170 грн до 680 грн. У суді зловмисник свою вину визнавав, розкаювався, але після перебігу деякого часу знову брався за старе і перетворював життя матері в суцільні страждання.

Досудове розслідування проводили слідчі відділення №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у виді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешта на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури