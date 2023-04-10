На Хмельниччині у ДТП загинув 19-річний водій та травмувалися двоє пасажирів (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 9 квітня, близько 10:20 години в селі Михнівка по вулиці Свободи.

19-річний житель смт Теофіполь, керуючи автомобілем «БМВ», здійснив зіткнення із електроопорою та в подальшому — з бетонною огорожею. Внаслідок аварії водій загинув на місці події. Двоє його пасажирів 16-ти та 19-ти років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Теофіпольської багатопрофільної лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області