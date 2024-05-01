Рашисти накрили «Ураганами» місто Гірник на Донеччині, загинули двоє людей
Шестеро цивільних отримали поранення.
Дві людини загинули і шестеро поранено: наслідки ворожих обстрілів з РСЗВ “Ураган” по місту Гірник Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни атакували місто “Ураганами” сьогодні по обіді. Наразі відомо, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Шістьом пораненим надається вся необхідна медична допомога.
Філашкін додав, що остаточна інформація щодо кількості постраждалих та обсягів руйнувань буде встановлена згодом. // LB.ua