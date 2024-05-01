В отриманні хабаря викрили посадовця Деснянської РДА Києва

Головний спеціаліст Управління благоустрою пообіцяв підприємниці посприяти у розміщенні торговельних майданчиків для реалізації алкогольних напоїв та сигарет без відповідних дозволів та погоджень. Остання в свою чергу мала б сплачувати йому щомісяця по 10 000 гривень за локацію. Правоохоронці затримали порушника під час отримання ним грошей та повідомили йому про підозру.

Слідчі Шевченківського управління поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури викрили співробітника Управління благоустрою Деснянської РДА в отриманні неправомірної вигоди.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України слідчі встановили, що місцева мешканка звернулась до головного спеціаліста відділу з питань підприємництва, торгівлі та споживчого ринку Управління благоустрою, з метою вирішення питання щодо розміщення торговельних майданчиків у Деснянському районі столиці для реалізації алкогольних напоїв та сигарет.

Посадовець повідомив жінці, що вона може самостійно визначити місця розташування об’єктів та здійснювати роздрібну торгівлю без дозвільних документів, однак за це вона має кожного місяця сплачувати йому 10 000 гривень за кожну локацію.

Правоохоронці затримали 48-річного порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ним першочергового внеску у розмірі 10 000 гривень.

За фактом отримання неправомірної вигоди затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва