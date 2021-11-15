Суд вынес приговор злоумышленнику, распространявшему порнографию через Viber

Суд вынес приговор украинцу, который через Viber распространял порнографические изображения и видео

Об этом сообщает InternetUA.

На протяжении ноября-декабря 2020 года мужчина при помощи своего телефона отправлял пользователям мессенджера Viber изображения и видео, которые согласно выводу экспертизы относятся к продукции порнографического характера.

Таким образом мужчину обвинили в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 301 УК Украины (распространение изображений порнографического характера) и уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 301 УК Украины (распространение изображений и видеопродукции порнографического характера, совершенном повторно).

Прокурор в подготовительном судебном заседании подал суду соглашение о признании виновности от 28 октября 2021 года, заключенное между прокурором и обвиняемым. Стороны соглашения согласовали степень наказания за совершенное обвиняемым уголовного правонарушения в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с испытательным сроком в один год. Суд своим решением утвердил соглашение о признании виновности.