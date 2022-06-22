За спробу підкупу посадовця поліції судитимуть мешканця Кіровоградщини

60 тисяч гривень неправомірної вигоди запропонував мешканець м. Олександрії посадовцю поліції в обмін на не притягнення його до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за збут наркотичних засобів. За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.

За даними слідства, чоловік, аби не потрапити за ґрати за зберігання наркотичних засобів, та подальше невжиття працівниками поліції заходів щодо документування незаконної діяльності, запропонував та надав посадовцю поліції неправомірну вигоду у розмірі 60 тис гривень.

Обвинуваченому інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. У разі доведення вини йому загрожує від 4 до 8 років ув’язнення.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП України в Кіровоградській області, оперативний супровід – кіровоградське управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура