Прикарпатка хотіла продати в інтернеті велосипед, а натомість втратила 75 000 гривень

Чи малу суму втратила потерпіла, скориставшись послугою доставки, сервісу оголошень. Жінка мала на меті продати товар, натомість залишилися без грошей.

38-річна мешканка Коломийщини при спілкуванні з правоохоронцями повідомила, що на одному із сайтів розмістила оголошення про продаж велосипеда. Одразу ж у мобільному додатку їй написав потенційний покупець. Незнайомець переконав заявницю оформити послуги доставки товару та надіслав фішингове посилання. Жінка перейшла за ним, ввела дані банківської картки. Тим самим, здійснила підтвердження для входу в інтернет – банкінг. Надалі, прикарпатка грошей так і не отримала, а з рахунку було списано 75 000 гривень.

Поліція застерігає:

– будьте вкрай обережними, коли справа стосується грошей;

– не відправляйте товар, не переконавшись в тому, що на ваш рахунок надійшли кошти;

– ні за яких умов не переходьте за посиланнями, отриманими від третіх осіб;

– всі операції по здійсненню угоди і проведенню оплати повинні виконуватися виключно на сайті на якому покупець чи продавець знайшов чи розмістив оголошення про продаж товару;

– користуйтесь послугою післяплати.

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини