Злочини російських загарбників. Як Україна викриває причетних до окупації Чорнобильської АЕС

Про роботу прокурорів і слідчих розповіли в Офісі Генпрокурора. У роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції Україна нагадала про спроби Росії повторити історію та поставити під загрозу світову безпеку.

Захоплення ЧАЕС

24 лютого 2022 року російські сили захопили Чорнобильську АЕС і взяли в заручники персонал станції, охоронців і навіть спортсменів, які були в зоні відчуження. Понад місяць усі, хто були на ЧАЕС, залишалися заручниками окупантів.

Відповідно до Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 1977 року, такі об’єкти, як греблі, дамби, атомні електростанції (які ще називають установками та спорудами, що містять небезпечні сили), перебувають під особливим захистом. Стаття 56 Протоколу I прямо забороняє використовувати їх як воєнні об’єкти та розміщувати там свої сили, наголосили в Офісі Генпрокурора.

Всупереч нормам міжнародного права, Росія розмістила своїх військових та техніку як на самій ЧАЕС, так і довкола неї. Як розповідали слідчим очевидці, на ЧАЕС було чимало росгвардійців, а безпосередньо зі станції працівники бачили ворожі БМП і танки. “…Є підстави вважати, що техніки було набагато більше”, — зазначили в Офісі генпрокурора.

“РФ нехтує всіма нормами міжнародного гуманітарного права, дозволяючи собі захоплювати об’єкти, які містять небезпечні сили: Чорнобильську АЕС, потім — Запорізьку АЕС. Значна роль тут належить представникам ‘Росатома’”, — підкреслював Тарас Семків, заступник начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора.

Сплановіані та скоординовані дії

За словами пана Тараса, такі дії ворога не є випадковими, а є частиною “спланованих та скоординованих дій з боку представників ‘Росатома’ та військово-політичного керівництва РФ”. В Офісі Генпрокурора нагадали, що представники “Росатома” сприяли незаконному захопленню Запорізької атомної станції та подальшим спробам інтегрувати ЗАЕС до російської енергосистеми. Як зауважили правоохоронці, їм вже висунули підозри.

Крім цього, Офіс Генпрокурора повідомив про підозру заступникові гендиректора з безпеки АТ “Провідний проєктно-дослідний та науково-дослідний інститут промислової технології” Державної компанії “Росатом” за частиною другою статті 28, частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, за попередньою змовою групою осіб).

Як встановили слідчі, саме цей посадовець був присутній на ЧАЕС під час її окупації та керував розграбуванням ЧАЕС під час російського відступу.

Викрадене й знищене обладнання

Правоохоронці зауважили, що на Чорнобильській АЕС “було спеціалізоване обладнання, призначене для використання у сфері атомної енергетики і безпеки атомної станції, автомобільна техніка та інше майно”. Саме підозрюваний вирішував, яке майно мають забирати російські окупанти та віддавав вказівки військовим, котрі вантажили обладнання з ЧАЕС на свою техніку та вивозили до Росії через Білорусь. Як припускають в Офісі Генпрокурора, “Росатом” буде використовувати спеціалізоване обладнання у сфері атомної енергетики, адже його неможливо використати в інших галузях.

В Офісі Генпрокурора також наголосили, що на ЧАЕС російські окупанти знищили те, що їм не вдалося демонтувати. Наразі загальна сума збитків становить 1 038 904 947 гривень, зазначив Тарас Семків.

Раніше очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко казав, що росіяни вплинули і на тваринний світ регіону. “Всюди, де проходили російські солдати, вони залишили після себе розруху й смерть. Не стали винятком і червонокнижні тварини заповідника, на яких вони влаштовували полювання. Після деокупації було знайдено чимало решток тварин”, — повідомляв голова Держагентства з управління зоною відчуження. Він також казав, що росіяни винесли навіть матраци з гуртожитків і столове обладнання з їдалень.

Підозри російським військовокомандувачам

Раніше Офіс Генпрокурора повідомив про підозри трьом російським військовим командного складу. За даними слідства, саме вони безпосередньо планували та здійснювали напад на Чорнобильську АЕС. Як уточнили правоохоронці, йдеться про двох генерал-майорів (начальника центру спеціального призначення сил оперативного реагування і авіації та в.о. старшого оперативної групи Федеральної служби військ Росгвардії) і полковника поліції (заступника командира зведеного загону мобільного особливого призначення управління Федеральної служби військ Росгвардії по Брянській області).

320 ТБ записів з відеокамер

Встановити особи підозрюваних правоохоронцям допомогла як інформація з камер відеоспостереження, так і свідчення персоналу станції та представників Нацгвардії, які стали заручниками росіян. Як пояснив Тарас Семків, спочатку росіяни не планували йти зі станції, тому почувалися вкрай спокійно і говорили з багатьма людьми. Українські правоохоронці зібрали показання свідків, отримали дані від оперативних служб та інформацію щодо російських керівників операцій на певних напрямках від розвідки, проаналізували це все та зіставили з даними з відкритих джерел.

Лише з камер відеоспостереження, розміщених на території Чорнобильської АЕС, правоохоронці зняли та проаналізували 606 483 файли, які становили 320 ТБ. Наразі українським правоохоронцям вдалося ідентифікувати 53 особи. П’ятеро з окупантів були представниками “Росатома”, 11 — журналістами (за даними Офісу Генпрокурора, двоє з них вже загинули в зоні бойових дій), 37 — російськими військовими.

Ось як описував перебування в полоні на ЧАЕС Сергій Хижняк — екстремал, який 24 лютого 2022 року разом із трьома колегами-спортсменами (яких ще називають сталкерами) перебував у Чорнобильській зоні. “У нас у підвалі була маленька кімнатка. Нас там весь час тримали. А потім, щоб нам трохи місця було, то нам віддали весь підвал — і закривали в ньому. В цьому підвалі було радіо. Ми вмикали його, і хоч трохи чули наші новини, чули наш гімн, чули все, що відбувається в країні. Але все одно ми лишалися там: ти сидиш і нічого не можеш зробити, і тебе емоції розривають. З одного боку, це — злість, а з іншого боку, трохи безпорадність, бо ти нічого не можеш вдіяти”, — казав чоловік. Як розповідав Сергій журналістам Радіо Свобода, на той момент разом зі сталкерами в російському полоні на ЧАЕС перебували близько 300 людей. За підрахунками спортсмена, з ними на одній території могли перебувати щонайменше 170 російських військових, з-поміж яких були і російські армійці, і представники російського ОМОНу, котрі слідкували за роботою персоналу ЧАЕС.

Подальша боротьба за справедливість

Слідство і збір доказів тривають. Як уточнив Тарас Семків, наразі йдеться про персональну відповідальність причетних до захоплення і розграбування Чорнобильської АЕС. Зрештою усі причетні будуть переслідуватися в українських судах. Разом з міжнародними правоохоронцями Україна буде домагатися того, аби щодо причетних були запроваджені відповідні санкції, їхнє майно було заарештоване чи конфісковане, а самі вони затримані. Якщо ж буде створений Трибунал за злочин агресії, “частина цих людей може стати об’єктом переслідування в цьому Трибуналі”.

Крім цього, наразі правоохоронці співпрацюють з Міністерством юстиції та Міністерством закордонних справ, аби причетні до злочинів не могли брати участь у роботі міжнародних організацій з питань атомної енергії. “Учасникам спланованих нападів на українські АЕС не місце за столом переговорів у сфері ядерної безпеки” — переконані в Офісі Генпрокурора.

ЗАЕС в руках окупантів

Своєю чергою Президент України нагадав про Запорізьку атомну станцію, яка також опинилася в руках російських окупантів.

“Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. І це обов’язок усього світу — тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернена під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів. Лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф — саме того, чим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС”, — наголосив Володимир Зеленський.

Авторка: Марина Гарєєва

Джерело: Інформаційний портал Харківської правозахисної групи