У Харкові судитимуть учасників злочинної групи, які виготовляли та продавали фальсифікат під виглядом елітного алкоголю

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо трьох чоловіків за фактом незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року батько зі своїм сином та їх спільним знайомим організували незаконну схему заробітку. Так, вони купляли незаконо виготовлений етиловий спирт, частину якого учасники злочинного угруповання реалізовували оптовим покупцям.

З іншої частини вони виготовляли алкогольні напої під виглядом відомих українських та іноземних товаровиробників та продавали їх клієнтам.

Продукцію ділки зберігали та виготовляли у складських приміщеннях на території м. Харкова та Харківської області.

На початку червня 2022 року правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили та вилучили майже 5 тис. літрів спирту, тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості понад 22 тис. пачок, обладнання та сировину для виготовлення спирту, балони та фільтри, цукрові ароматизатори тощо на загальну суму понад 4 млн гривень.

Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура