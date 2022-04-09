У Києві трьом чоловікам повідомили про підозру за підпал держустанови

Спільники спершу облили фарбою вхідні двері Дніпровської РДА, далі розбили скло на першому поверсі та кинули всередину приміщення пляшку із запальною сумішшю. Правоохоронці розшукали осіб, причетних до вчинення злочину, за який їм загрожує до десяти років ув’язнення.

На початку лютого цього року до столичної поліції від перехожих надійшло повідомлення про те, що на бульварі Праці невідомі підпалили будівлю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. На момент прибуття правоохоронців, працівники ДСНС ліквідували пожежу. У результаті інциденту жертв чи потерпілих не було.

Як розповіла начальниця відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Олена Власюк, правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошуки зловмисників:

«Ми вивчили записи з камер відеоспостереження, які зафіксували момент скоєння злочину та встановили маршрут пересування спільників. З місця події вилучено залишки пляшки зі слідами легкозаймистої речовини та інші речові докази».

Провівши низку слідчих та оперативних-розшукових заходів, правоохоронці затримали зловмисників за місцями проживання. Порушниками виявилися уродженці Київської області, 1998, 2001 та 2003 років народження, один із яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнового злочину.

«За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Правопорушникам загрожує до десяти років тюремного ув’язнення», — додала Олена Власюк.

Відділ комунікації поліції Києва