Пекін відреагував на затримання своїх шпигунів в Україні

Китай заявив, що досі перевіряє інформацію про затримання своїх громадян в Україні

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що перевіряє інформацію про затримання своїх громадян в Україні за шпигунство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю відомства Мао Нін.

«Ми все ще перевіряємо відповідну ситуацію. Якщо до цього причетні громадяни Китаю, ми захистимо їхні законні права та інтереси відповідно до закону», – розповіла вона.

Як повідомлялося, у Києві затримано 24-річного громадянина Китайської Народної Республіки, якого підозрюють у шпигунстві. Колишній студент, відрахований за неуспішність, намагався завербувати українського громадянина, що мав доступ до розробок озброєнь Сил оборони. За даними слідства, він збирав інформацію про унікальний ракетний комплекс «Нептун», який знищив крейсер «Москва», щоб передати її своєму батькові – особі, пов’язаній з органами безпеки та генеральним штабом Китаю.