Попереджено спробу незаконного виведення $1,2 млн. за кордон під час воєнного стану

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на 1,2 млн доларів США, які знаходилися на банківських рахунках українського підприємства.

Правоохоронці з’ясували, що ці кошти під час воєнного стану підприємство намагалося незаконно вивести на рахунок болгарського підприємства, відкритого в банку цієї країни.

Для цього вони уклали удаваний правочин про нібито імпорт сільськогосподарської продукції через морський термінал м.Миколаїв. Договір було укладено в березні 2022 року під час проведення активних бойових дій в Миколаївській області. А це унеможливлювало фактичну перевалку вантажів в портах регіону, що свідчить про фіктивність цієї угоди та намагання легалізувати кошти.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та службового підроблення (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

Офіс Генерального прокурора