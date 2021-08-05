На Житомирщине «черные копатели» добывали тротил из авиабомб

Подпольный цех злоумышленники обустроили вблизи жилых домов, что представляло опасность для местных жителей.

На Житомирщине Служба безопасности Украины разоблачила «черных копателей», которые изымали тротил из авиабомб и артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны с целью незаконной продажи.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители обнаружили у дельцов почти 15 кг взрывчатого вещества.

Отмечается, что подпольный цех злоумышленники обустроили вблизи жилых домов одного из поселков в Житомирской области.

«Это представляло опасность для местных жителей. Ведь ненадлежащее обращение с боеприпасами могло привести к их детонации и масштабным чрезвычайным происшествиям», — говорится в сообщении.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали двое жителей Бердичевского района. Боеприпасы они собирали на местах прежних боевых действий. Найденные снаряды дельцы самостоятельно вскрывали, нарушая правила соответствующей безопасности. По оперативным данным, изъятую из боеприпасов взрывчатку они планировали реализовать представителям криминальных кругов.

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители, среди прочего, обнаружили две емкости с заготовленным тротилом, 37 авиационных бомб различного калибра и артиллерийский порох. Изъятые боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности. // УНИАН