Контррозвідка СБУ затримала колишнього «депутата» так званих «ЛНР/ДНР»
Контррозвідники СБУ на Харківщині затримали колишнього депутата так званих «парламентів» самопроголошених «республік».
Встановлено, що мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області та причетний до прийняття фейкової «конституції ЛНР».
Під час обшуку у затриманого виявлено «паспорт громадянина ЛНР», а також «реєстраційні документи» псевдодержавного утворення. Встановлено, що він був «депутатом» так званих «Народної ради» і «парламенту Союзу народних республік Л/ДНР».
Керівники псевдодержавного утворення неодноразово заохочували зловмисника за активну підривну діяльність, спрямовану проти України.
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Заходи проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.