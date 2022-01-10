Незаконна порубка дерев на суму понад ₴1,2 млн. – судитимуть лісничого на Одещині

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього лісничого одного з лісництв Одещини за фактом зловживання службовим становищем та незаконної порубки лісу (ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, лісничий, не дивлячись на те, що збереження та захист лісів є його прямим обов’язком, за допомогою найманих працівників, протягом серпня-вересня 2019 року здійснив незаконну порубку лісу з метою подальшого його продажу місцевим мешканцям. Чоловік вирубав 343 сироростучих дерева різних порід на понад 1,2 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Миколаєві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури