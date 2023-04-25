ДБР викрило протиправну схему роздачі земель на Хмельниччині на суму понад ₴3 млн.

Працівники ДБР викрили посадовців Держгеокадастру, які протиправно роздавали землю на Хмельниччині.

Посадовці Головного управління в Хмельницькій області незаконно роздали приватним особам 40 га землі Миролюбненської територіальної громади Старокостянтинівського району. Ринкова вартість незаконно розданих ділянок складає понад 3 млн грн.

При цьому, згідно із законодавством, цією землею може розпоряджатися тільки територіальна громада. Ігноруючи норму закону чиновники Держгеокадастру вносили неправдиві відомості та вели протиправну реєстрацію землі в системі електронного документообігу.

За версією слідства, земельні ділянки роздавалися на підставі підроблених заяв або на підставних осіб. У майбутньому ділянки могли бути перепродані, а кошти поділені між учасниками схеми. Наразі вилучені документи вивчаються та встановлюються всі учасники правопорушення.

Працівники ДБР провели ряд обшуків у адміністративній будівлі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. Було виявлено та вилучено ряд документів, що можуть свідчити про протиправну діяльність, а також електронні носії інформації.

Планується клопотання щодо накладення арешту та ініціювання повернення земель до власності територіальної громади.

Попередня кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

ДБР