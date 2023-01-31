Перебуваючи за ґратами, злочинне угруповання ошукало громадян на сотні тисяч гривень:

Троє зловмисників, які входили до злочинної групи на Вінниччині відбували покарання за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, за вбивства і крадіжки. Телефоном підозрювані представлялись співробітниками служби безпеки банку, вводили в оману людей, отримували конфіденційну інформацію про їх банківські картки та виводили з них усі наявні кошти.

Злочинну схему викрили слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань та оперативним відділом виправної колонії за процесуального керівництва прокуратури Вінницької області.

Правоохоронці протягом кількох місяців документували злочинну діяльність підозрюваних.

За словами заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Едгара Папікяна, злочинна група складалась з трьох засуджених: 35-річного організатора та двох його спільників, віком 32 та 39 років. Усі вони – мешканці Вінницької області.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисники телефонували за випадковими номерами телефонів. Під час розмови вони представлялись співробітниками банку та повідомляли потерпілим неправдиву інформацію про те, що начебто хтось намагається зняти кошти з їх банківських рахунків.

Аби запобігти зняттю грошей, підозрювані пропонували співрозмовнику пройти до найближчого банкомату та діючи за їх інструкцією провести певні операції. Після того як потерпілі виконували їх вказівки, всі кошти з карток зараховувалися на підконтрольні банківські рахунки членів групи.

Потерпілими від злочинних дій є громадяни з різних регіонів України. Наразі поліція встановлює інших осіб, які постраждали від дій шахраїв.

Працівники поліції провели обшук за місцем відбування покарання засуджених та вилучили ряд доказів, що вказують на їх причетність до злочинної діяльності.

Слідчі повідомили про підозру організатору та учасникам злочинної групи у вчиненні ними злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене організованою групою).

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області