Підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої дитини на Житомирщині взяли під варту

За участі ювенального прокурора Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури обрано запобіжний захід підозрюваному у зґвалтуванні малолітньої особи (ч. 4 ст. 152 КК України).

З огляду на тяжкість скоєного злочину, прокурор наполягав на застосуванні тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Суд підтримав позицію прокурора та виніс відповідну ухвалу.

Слідство встановило, що наругу над малолітньою дитиною наприкінці листопада цього року скоїв 30-річний житель одного із сіл Житомирського району.

Того дня він вживав спиртні напої та був у стані алкогольного сп’яніння. Підозрюваний знав, що дівчинка не досягла 14-літнього віку та не усвідомлює вчинених стосовно неї протиправних дій. Однак, користуючись довірливими стосунками, вчинив стосовно потерпілої дії сексуального характеру.

Досудове розслідування проводить відділення поліції № 4 Житомирського райуправління поліції.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури