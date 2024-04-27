На Одещині затримано військовослужбовця, який вимагав гроші за допомогу з оформленням інвалідності матері військового

Працівники ДБР повідомили про підозру у зловживанні впливом начальнику одного із підрозділів на Одещині. Він вимагав хабар у військовослужбовця за допомогу зі встановлення другої групи інвалідності його матері.

За $9 000 посадовець обіцяв через знайомих медиків оформити всі необхідні документи, щоб надалі військовослужбовець міг звільнитись зі служби.

24 квітня 2024 року ДБР затримало посадовця під час одержання обумовленої суми.

Державне бюро розслідувань