На Одещині затримано військовослужбовця, який вимагав гроші за допомогу з оформленням інвалідності матері військового
Працівники ДБР повідомили про підозру у зловживанні впливом начальнику одного із підрозділів на Одещині. Він вимагав хабар у військовослужбовця за допомогу зі встановлення другої групи інвалідності його матері.
За $9 000 посадовець обіцяв через знайомих медиків оформити всі необхідні документи, щоб надалі військовослужбовець міг звільнитись зі служби.
24 квітня 2024 року ДБР затримало посадовця під час одержання обумовленої суми.Tweet