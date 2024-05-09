Вчитель інформатики, який за 50 рублів ширив російську пропаганду, сидітиме 5 років

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області визнав громадянина винним у розповсюдженні публікацій, які виправдують збройну агресію РФ і глорифікують окупантів і закликають до незаконної зміни меж території України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 травня.

Наприкінці березня 2022-го обвинувачений у російській соцмережі «Однокласники», доступ до якої блокується в Україні, долучився до різноманітних груп антиукраїнської спрямованості. Він репостив звідти статті і відеоролики на підтримку так званої «спеціальної операції» і дій російської армії в Україні.

Після затримання слідчий оглядав разом із підозрюваним його сторінку і той пояснив, що виконував завдання за плату і виводив гроші через електронний гаманець «Payeer».

У судовому засіданні чоловік фактично не визнав вину. Сказав, що дійсно публікував в інтернеті чужі матеріали, який зазвичай навіть не читав і сайти йому платили за використання його персональних даних в публікаціях. Не заперечував, що ті матеріали, про які йдеться в обвинувальному акті, він публікував. Наполягав, що саме публікував за завданнями, які йому приходили в інтернет, а він підписувався на російські телеграм-канали та публікував за винагороду, по 50 рублів за публікацію і серед таких матеріалів було багато реклами.

Суд не прийняв доводи обвинуваченого та його захисника про повне визнання вини і активне сприяння у розкритті злочину. На думку суду, це не так і є всього лиш складовою обраного способу захисту, щоб отримати менше покарання. Жодної обставини, що помʼякшує чи обтяжує покарання, суд не встановив.

Чоловіка засудили до 5 років і 1 місяця увʼязнення.

До вступу вироку в законну силу він має запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За законом йому максимально загрожувало до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

У вироку написано, що обвинувачений не працює. Але на момент затримання він був учителем інформатики в Первомайському ліцеї «Престиж» Первомайської міської ради Миколаївської області. Чоловік одружений і має двох повнолітніх дітей 1995 та 2002 років народження.