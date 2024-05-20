Судитимуть колишнього поліціянта, який під час захоплення Борової працював на рашистів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно експоліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації селища Борова Ізюмського району колишній поліцейський добровільно працював на ворога.

Зрадник працевлаштувався до місцевої «поліції», забезпечував зміцнення окупаційної влади рф, патрулював населений пункт, а також схиляв співробітників Національної поліції України переходити на бік ворога.

Крім того, він забезпечував безпечне перебування військовослужбовців рф на окупованій території селища Борова.

Свої «обовʼязки» обвинувачений виконував, будучи одягненим у камуфляжну форму з георгіївською стрічкою та червоною пов’язкою на руці.

Зрадник перебуває на території рф. Нині він перебуває у розшуку.

Колишнього правоохоронця судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування — другий слідчий відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).

Оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).

Харківська обласна прокуратура