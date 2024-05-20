В Одесі затримано агента ФСБ, який шпигував за позиціями ППО поблизу Чорного моря

Служба безпеки зірвала нову спробу фсб отримати актуальну інформацію про підрозділи українських військ на Одещині.

Найбільше ворога цікавили геолокації зенітно-ракетних комплексів ППО та радіолокаційних станцій, які обороняють морську акваторію та узбережжя південного регіону.

У зоні особливої уваги також були об’єкти телекомунікації Одещини.

Щоб виявити координати бойових позицій Сил оборони та обʼєктів стратегічної інфраструктури, російська спецслужба задіяла свого агента з обласного центру.

Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна.

За вказівками агресора агент цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони.

Про отримані відомості він у вигляді текстових повідомлень та позначок на картах Google одразу «звітував» до фсб.

У разі отримання підтверджених координат підрозділів ЗСУ, окупанти планували здійснити по них прицільні ракетно-дронові удари.

Про такі плани агресора стало відомо співробітникам СБУ, які своєчасно викрили російського агента і задокументували кожен крок його розвідувальної активності.

Завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки фігуранта вдалося затримати «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Також СБУ вжила комплексних заходів для убезпечення українських військ.

Під час обшуків у фігуранта виявлено фейкові посвідчення представника «редакції газети» та місцевого «водоканалу». Також встановлено, що для конспірації злочинної діяльності агент регулярно міняв гаджети та сім-карти.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під варто. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокурора.

Служба безпеки України