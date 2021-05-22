Мешканець столичної Троєщини викинув кішку та чотирьох кошенят з сьомого поверху

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що невідомий викидає тварин з вікна багатоповерхівки на вулиці Оноре де Бальзака. На виклик негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група та дізнавач територіального управління поліції.

За словами слідчої Деснянського управління поліції Олександри Недухової, правоохоронці встановили квартиру, двері якої відчинив 42–річний чоловік, який в подальшому зізнався у скоєному:

«Фігурант напідпитку вирішив погратися з тваринами. Під час гри доросла кішка подряпала йому руку, через це правопорушник викинув її та чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху. У результаті падіння чотири тварини загинули, одне кошеня знаходиться на лікуванні у ветеринарній лікарні».

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва