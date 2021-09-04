В Одесі групу іноземців затримали за підозрою у крадіжках з елітних автомобілів

До складу угруповання входили двоє громадян сусідньої держави, які вже мають судимості за аналогічні злочини. За допомогою спеціального обладнання вони проникали до транспортних засобів потерпілих і викрадали їх майно.

За наявною у поліції інформацією, для своєї злочинної діяльності 44-х та 38-річний правопорушники використовували автомобілі з номерними знаками з інших транспортних засобів.

Затримали зловмисників співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури м. Одеси та за силової підтримки БПОП в Одеській області.

Зараз з ними проводяться слідчі дії, у тому числі — обшуки за місцями проживання та в автомобілях, на яких вони пересувалися. Чоловіки перевіряються на причетність до інших злочинів на території Одеси та області. Відповідно до ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, за якою кваліфіковано дії підозрюваних, їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Шановні громадяни! Щоб не стати жертвою автокрадіїв, ніколи не залишайте в салоні чи багажнику цінні речі або документи та за можливості користуйтеся стоянками, які охороняються. Якщо ж крадіжки уникнути не вдалося, не зволікаючи звертайтеся до найближчого відділу поліції або телефонуйте на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції в Одеській області