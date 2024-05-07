НАБУ провело обшуки у компаніях брата заступника глави Офісу президента – ЗМІ

Слідчі дії відбувалися у справі щодо можливих зловживань при виплатах сонячним електростанціям на окупованих територіях

НАБУ провело обшуки у справі щодо бізнесу брата заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, а саме – ймовірних зловживань під час сплати коштів державного підприємства «Гарантований покупець» на користь підприємств сонячної енергетики (сонячних електростанцій), які знаходяться на окупованих росіянами територіях.

За даними журналіста Олега Новікова, який спеціалізується на висвітленні діяльності НАБУ, детективи обшукали житло головного бухгалтера ТОВ «КД Енерджі 2» та ПП «Нацпрод», начальника відділу операційних рахунків комерційного обліку «Укренерго», директора з комерційного обліку «Укренерго» та інших.

«На телефонах та ноутбуках детективи НАБУ виявили інформацію щодо обставин справи. Зокрема, листування щодо несинхронної роботи вказаних СЕС, акти перевірки НКРЕКП тощо», – зазначив Новіков.

Нагадаємо, що рідний брат Ростислава Шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел. Сам Ростислав Шурма з 2019-го по 2021 рік входив до складу наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геліос», що є співзасновником трьох з цих компаній.

Минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку щодо конфлікту інтересів у заступника Офісу президента Ростислава Шурми при здійсненні ним службових повноважень. У лютому цього року НАЗК склало й скерувало до суду протокол за чч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Агентство визначило, що ухвалені на засіданнях Комітету електроенергетики при ОП рішення, мали вплив на задоволення приватного інтересу Ростислава Шурми, а саме – створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок прийняття необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями. У березні Печерський районний суд Києва закрив провадження щодо Шурми. // Дзеркало тижня