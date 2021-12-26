На Тернопільщині оголосили підозру жінці, яка викинула своє немовля
Обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк загрожує жительці Борщівського району. Тридцятиоднорічна жінка народила та викинула власне немовля.
Новонародженого хлопчика в пакеті на території недіючого молокозаводу селища Товсте знайшла місцева мешканка. Чотирнадцятирічна дівчина, проходячи повз, почула дитячий плач. Коли підійшла ближче, то побачила пакет з дитиною. Вона забрала її, занесла в місцеву крамницю та викликала поліцію.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські знайшли матір немовляти. Це — 31-річна мешканка одного з сіл Чортківського району. Жінка виховує з чоловіком чотирьох дітей.
Народила дитину вона у власному будинку на Чортківщині. Аби приховати пологи, загорнула дитину в покривальце, поклала у поліетиленовий пакет і перевезла в напівзруйнованоме приміщення колишнього «Товстенського молокозаводу».
Жінці оголосили підозру згідно із ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України.
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet