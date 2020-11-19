Житель Харьковской области угрожал женщине убийством за несуществующий долг

В Харьковской области сообщили о подозрении мужчине по факту вымогательства с угрозой убийства. Установлено, что он требовал у женщины передать ему 26 тыс. 800 долл., которые она якобы задолжала.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

«Под процессуальным руководством Дергачевской местной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине по факту вымогательства с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Как сообщалось ранее, в ходе досудебного расследования установлено, что с начала июня 2020 года 49-летний житель Дергачевского района требовал у женщины передать ему 26 тыс. 800 долларов, которые она якобы задолжала. Угрожая убийством, мужчина два раза вывозил женщину в свой гараж. Кроме того, он забрал у потерпевшей документы, удостоверяющие право собственности на недвижимое имущество», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 ноября 2020 года в ходе проведения следственных (розыскных) действий после получения части денежных средств мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Указано, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование осуществляет СВ Дергачевского ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — УСБУ в Харьковской области. Следственные действия продолжаются.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.