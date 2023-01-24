На Херсонщині оголошено про підозру командиру російського спецназу «Гром» та комвзводу ППС

Один із фігурантів очолив загін спеціального призначення «гром», а інший став командиром взводу батальйону патрульно-постової служби у так званій «народній міліції» окупованої Херсонщини. Працівники Херсонського управління внутрішньої безпеки поліції ідентифікували учасників незаконного збройного формування. Їм заочно оголошено про підозру.

Двоє мешканців Херсонщини 39-ти та 41-років, у минулому співробітники поліції, вирішили співпрацювати з окупантами та пішли на службу до «главного управления мвд Херсонской области». 39-річний чоловік зайняв крісло командира бойового формування спеціального призначення «гром», особовий склад якого виконує злочинні накази ворога та затримує українських агентів. Про це систематично звітує пресслужба у псевдовідомчих новинах.

А 41-річний фігурант пішов працювати до батальйону патрульно-постової служби, де отримав посаду командира взводу та спеціальне звання «старшого сержанта».

Наразі, за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури, слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, спільно із працівниками Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції заочно оголосили перебіжникам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України