Поліцейські Івано-Франківщини розкрили розбійний напад на сім’ю прикарпатця

Працівники карного розшуку поліції Прикарпаття провели масштабний комплекс заходів та встановили місцезнаходження чотирьох підозрюваних у злочині. Виявилося, що нападники переховувалися в Одеській і Київській областях. Зловмисників затримано, їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Поліцейські встановили, що розбійний напад стався 11 жовтня 2019 року близько другої години ночі. Тоді 47-річний мешканець Коломийського району повідомив, що троє невідомих осіб у масках проникли до його будинку. Зловмисники застосували до нього та його рідних фізичну силу, зв’язали, нанесли тілесні ушкодження та, погрожуючи вбивством, відкрито заволоділи коштами, ювелірними виробами і зникли у невідомому напрямку.

11 листопада 2020 року співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Івано-Франківській області, Коломийського відділу поліції спільно з працівниками Департаменту карного розшуку НПУ за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали чотирьох учасників злочинної групи в Одеській і Київській областях. Підозрюваними виявилися одесити: двоє чоловіків 1982 року народження, один — 1995 року народження, а також раніше судимий чоловік 1968 року народження. За їхнім місцем проживання проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено кошти, золоті вироби і знаряддя вчинення злочину. Заходи відбувалися за процесуального керівництва Коломийської прокуратури.

Слідчі поліції Івано-Франківщини проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність учасників злочинної групи до вчинення інших розбійних нападів на помешкання громадян на території України.

Сектор комунікації поліції Івано-Фрнаківщини