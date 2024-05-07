35-річного чоловіка судитимуть за розбещення 15-річної доньки знайомої

Збочинець через соцмережі надсилав їй свої інтимні фото- та порновідео

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва скеровано до Деснянського районного суду міста Києва обвинувальний акт відносно 35-річного уродженця Вінницької області, що у соціальних мережах намагався звабити 15-річну дівчину, надсилаючи їй порнографію.

Влітку 2023 року обвинувачений з метою задоволення своєї статевої пристрасті через соціальні мережі знайшов неповнолітню доньку своєї знайомої. Зловмисник почав надсилати дівчині повідомлення сексуального характеру, вести з нею розмови на інтимні теми, надсилав на її мобільний телефон фото та відео порнографічного характеру.

Чоловіка судитимуть за вчинення розпусних дій щодо особи що не досягла 16-річного віку, надсилання зображень порнографічного характеру неповнолітній, умисне зберігання та розповсюдження дитячої порнографії.

Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура