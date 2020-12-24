В киевском троллейбусе вечером произошла драка с ножевым ранением

В Киеве в четверг вечером произошла драка в троллейбусе №31, следовавшем на Троещину.

Видео инцидента опубликовано на странице «Вартові Еспресо» в Facebook.

Как сообщается, трое пассажиров решили выяснить отношения с тремя другими мужчинами. В качестве «аргументов» в ход пошли кулаки и даже нож. Один из участников инцидента получил ранения.

На место были вызваны полиция и медики. Судя по видео, мужчин безуспешно пытались унять другие пассажиры. // УНИАН