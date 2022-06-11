Голова РДА роздавав землі Дунайського біосферного заповідника під дачі родичам і знайомим

На Одещині правоохоронці притягують до відповідальності посадовця Кілійської райдержадміністрації за зловживання службовим становищем, що завдало державі збитки на загальну суму понад три мільйони гривень.

Встановлено, що посадовець передав близькому колу осіб у приватну власність шість земельних ділянок Ізмаїльського лісового господарства, підписавши неправомірні розпорядження для внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру. Так були відчужені шість тисяч квадратних метрів землі природно-заповідного фонду на загальну суму понад три мільйони гривень.

«За результатами досудового розслідування фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Мова йде про зловживання владою, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використання влади всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», — зазначив старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області Антон Алексєєнко.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Проводять його співробітники Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури. Встановлюється повне коло осіб, причетних до махінацій з розкрадання державних земель.

Відділ комунікації поліції Одеської області