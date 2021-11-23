Кіберполіція Київщини припинила діяльність чергового шахрайського call-центру

Оператори телефонували громадянам під виглядом працівників банку та поліції. У розмовах випитували фінансові дані, а відтак гроші потерпілих переводили на підконтрольні рахунки. Щомісячний прибуток складав 1,5 мільйона гривень.

Протиправну діяльність двох мешканців Київської області викрили співробітники кіберполіції Київщини.

У столиці фігуранти утворили call-центр, оператори якого видавали себе за працівників банку. Вони залучили до роботи 15 операторів, для яких розробили детальні інструкції шахрайських дій. Також організатори на хакерських форумах купували бази даних клієнтів банків, яким телефонували оператори call-центру.

Громадянам повідомляли про блокування картки та пропонували пройти верифікацію, збільшити ліміт на банківських картках, відкрити новий рахунок з певним лімітом, а також повідомляли про «погодження» збільшення кредитного балансу на банківських картках.

Під такими приводами оператори випитували конфіденційну інформацію, зокрема СVV-коди, номери, пін-коди банківських карт та авторизаційні дані до онлайн-банкінгу. Надалі гроші потерпілих перераховували на підконтрольні рахунки, оформлені на третіх осіб. Потім отримані гроші переводили у криптовалюту.

Також оператори call-центру телефонували громадянам нібито від імені працівників поліції. Під приводом фіксування шахрайських дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, випитували фінансові дані.

Щомісячний прибуток зловмисників складав півтора мільйона гривень. Наразі правоохоронці встановлюють коло потерпілих осіб.

Правоохоронці провели обшук за місцем розташування call-центру.

За результатами вилучили жорсткі диски, комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, «чорнові» записи та серверне обладнання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Департамент кіберполіції Національної поліції України