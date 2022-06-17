На Кам’янеччині загинув 25-річний мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 15 червня, близько 18:30 години в с. Кам’янка по вулиці Шевченка.

Попередньо встановлено, що 25-річний водій мотоцикла «Suzuki» не впорався з керуванням і допустив з’їзд в кювет із подальшим падінням.

Внаслідок ДТП водій від отриманих тілесних ушкоджень помер в лікарні. 35-річний пасажир мотоцикла отримав численні тілесні ушкодження та наразі знаходиться в реанімації.

За даним фактом слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області