На Львівщині викрили зловмисника, який до смерті побив матір

Незважаючи на те, що потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, ні вона, ні її син за допомогою до медиків не звернулись. Коли жінка померла від отриманих травм, підозрюваний утік. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

19 грудня до поліції звернулась жителька міста Новий Розділ, яка виявила тіло своєї 58-річної матері, без ознак життя, у її квартирі.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів відділення поліції № 2 Стрийського районного управління поліції, а також оперативники карного розшуку поліції Львівщини.

На тілі загиблої експерти виявили численні тілесні ушкодження, які й стали причиною смерті.

Проведеними заходами, правоохоронці встановили , що до скоєння злочину причетний 34-річний син загиблої.

17 грудня між ним та матір’ю виник конфлікт, під час якого зловмисник жорстоко побив потерпілу, завдавши їй ударів руками і ногами по голові та інших частинах тіла. Від отриманих травм жінка померла наступного дня, а зловмисник втік.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області