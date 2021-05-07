У Виноградові викрили двох братів, які обікрали місцеве підприємство

Сьогодні зранку до поліції Виноградова звернувся місцевий підприємець, який повідомив, що вночі невідомі обікрали автомийку самообслуговування, яка йому належить. Потерпілий розповів, що зникло 25 тисяч гривень та електроінструменти.

На місці події поліцейські встановили, що ймовірно зловмисників було двоє і вони могли пересуватися на автомобілі білого кольору марки «ВАЗ 2107».

За лічені години оперативники розшукали та затримали причетних до крадіжки – 33-ох та 38-річних рідних братів. Зараз вже відомо, що молодший з чоловіків, який безпосередньо і спланував злочин, вже раніше судимий за майнові злочини. Зараз його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Щодо його старшого брата, якого він залучив до кримінальної діяльності, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Обом чоловікам слідчі інкримінують ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжку, вчинену з проникненням. Всі викрадені інструменти та частку грошових коштів поліцейським вдалося вилучити та найближчим часом їх повернуть потерпілому.

За скоєне зловмисникам загрожує до від трьох до шести років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області