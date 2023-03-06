На Львівщині БЕБ проводит обшук на тютюновій фабриці

Службові особи товариства підозрюються в незаконному виготовленні підакцизних товарів.

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області проводять обшуки на території однієї з тютюнових фабрик.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що службові особи товариства підозрюються в незаконному виготовленні, зберіганні, збуті або транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів.

Інших подробиць поки не повідомляють.

Нагадаємо, раніше, за інформацією БЕБ, під час проведення обшуків складського приміщення на території Львівщини детективи виявили та вилучили електронні сигарети відомої марки без марок акцизного податку на суму 14 млн грн.

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