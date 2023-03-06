На Львівщині БЕБ проводит обшук на тютюновій фабриці
Службові особи товариства підозрюються в незаконному виготовленні підакцизних товарів.
Детективи Бюро економічної безпеки спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області проводять обшуки на території однієї з тютюнових фабрик.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Зазначається, що службові особи товариства підозрюються в незаконному виготовленні, зберіганні, збуті або транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів.
Інших подробиць поки не повідомляють.
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