Розкрадання ₴300 тис. під час ремонту дороги – повідомлено про підозру трьом посадовцям «Київавтодору» та підряднику

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру посадовим особам комунальної корпорації «Київавтодор» та керівнику приватного підприємства у розтраті бюджетних коштів під час ремонту асфальтного покриття у місті Києві.

Серед підозрюваних – начальник управління капітального будівництва, начальник відділу мостів та шляхопроводів та начальник відділу контролю якості управління капітального будівництва КК «Київавтодор» та підрядник.

Згідно із матеріалів слідства, КК «Київавтодор» та підрядна організація у 2023 році уклали договір на проведення ремонту доріг у місті Києві. На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість виконавцю були перераховані кошти зі столичного бюджету.

Висновками будівельно-технічної та судово-економічної експертиз встановлено невідповідність обсягів виконаних робіт на суму близько 300 тис. гривень.

Нагадаємо, на початку травня за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про генеральному директору КК «Київавтодор» та чотирьом його спільникам у заволодінні 10 млн гривень, виділених на ремонти доріг. Їх підозрюють у закупівлі матеріалів за значно завищеною вартістю.

Київська міська прокуратура